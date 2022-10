Ansemac destaca el papel de la restauración en los ODS que celebra su Foro 2022-2023.

La Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) ha celebrado hoy una nueva jornada, bajo la temática “Restauración segura y sostenible”, que ha inaugurado las sesiones de trabajo.

El propósito ha sido, poner en valor la importancia actual y futura del trabajo realizado en la consecución de la Agenda 2030 y por el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todo ello, a través de una planificación sostenible, el desarrollo de nuevas tecnologías, y el compromiso con la igualdad de género, tanto por parte de la administración pública, como del ámbito privado.

El foco en esta jornada ha estado en el sector de la restauración.

El objetivo, ha sido hacer partícipes a los agentes implicados, en el reto de trabajar hacían unos objetivos comunes en torno a la sostenibilidad, y permitir así trazar una hoja de ruta para hacer frente a los desafíos para la protección del medio ambiente, y el desarrollo de una economía sostenible.

Durante la jornada se han analizado diversas acciones para contribuir al logro de los ODS desde sus negocios, como el uso de energías renovables, considerar la proximidad y estacionalidad de las materias primas, emplear productos de limpieza e higiene y envases no contaminantes, y minimizar los costes de movilidad y transporte.

“No seremos rentables si no somos sostenibles”

La jornada ha sido inaugurada por la vicepresidenta de Ansemac, Victoria Cabrera, que ha destacado la importancia de este “punto encuentro entre autoridades, empresarias y profesionales, comprometidas con el avance hacia un futuro sostenible, y con el desarrollo de los sectores alineados con la denominada Economía Azul. Una cita para poner en común el trabajo conjunto que se está realizando para hacer posible un mundo más sostenible e igualitario”.

A continuación, Esperanza Fitz, presidenta de Ansemac, ha mantenido un diálogo con Xanty Elías, chef propietario de la Finca Alfoliz. “Cada pequeño cambio que hagamos cada uno de nosotros/as estaremos ayudando a cambios globales. Será un cambio no progresivo, sino exponencial”, ha manifestado Fitz, que ha brindado el apoyo de Ansemac para hacer posible este avance sistémico hacia una restauración sostenible. “Es importante la parte social, si sensibilizamos al consumidor, cambiamos el modelo de las empresas. Así como también en esencial la parte medioambiental y económica, porque no seremos rentables si no somos sostenibles”, ha destacado Elías.

“La sostenibilidad empieza en la cocina de cada persona”

El programa ha continuado con la mesa redonda “Sostenibilidad y formación”, en la que los y las participantes ha coincidido en recalcar que, “formar y educar al alumnado en sostenibilidad es fundamental para alcanzar los ODS”.

Por último, en la mesa “Restauración y Sostenibilidad” se ha llamado a “la responsabilidad, la concienciación y el sacrificio de todos y todas, por las generaciones futuras”. Así como se ha subrayado el concepto de “sostenibilidad como una evolución necesaria, que empieza en la cocina de cada persona”.

La jornada ha sido posible gracias a Ecoembes, Club Cámara Antares, y Coca Cola Europacific Partners, y a la colaboración de las entidades ACH Consulting, Escuela de Hostelería de Sevilla, IES Heliópolis, La Habitación Saludable, Sanguino Abogados, y Gastromiun.

Ansemac

La Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del sector medioambiental y del reciclaje, es una organización empresarial, sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de representar al tejido empresarial andaluz relacionado con las áreas del medioambiente y de la economía circular liderado por mujeres.

Ansemac, trabaja para construir nuevos modelos de economía y empresa en los que las mujeres empresarias, en base a sus competencias técnicas y habilidades interpersonales, ocupen cargos directivos y/o de gestión y dispongan de una representación equilibrada en instituciones, organismos y otros foros de relevancia en los que se debaten cuestiones de interés socio-económico y empresarial, consiguiendo con ello que sus empresas crezcan y se consoliden en igualdad de oportunidades.