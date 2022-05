Los Global Water Awards reconocen a Rabigh 3, de Abengoa, como planta desaladora del año, un galardón Antonio Josá Lara Zamora, director de operaciones de agua de Abengoa, recogió el galardón.

La entrega de premios tuvo lugar el 17 de mayo, en Madrid (España), en la ceremonia de clausura de la Global Water Summit, evento de alto nivel, donde se han dado encuentro las empresas que lideran el panorama internacional del sector del agua.

La organización de los Global Water Awards reconoció que la desaladora de Rabigh 3 “es la más eficiente, desde el punto de vista energético, que se ha construido nunca, teniendo en cuenta su tamaño, su ubicación y la calidad del agua de origen. Además, permite un uso más eficiente de las bombas de alta presión. La planta funciona con un consumo medio de energía de unos 3,1kWh/m3, superando el punto de referencia de 3,5kWh/m3 establecido por el cliente y perfilando así un futuro de eficiencia energética a gran escala.”

La distinción de los Global Water Awards para la planta de Rabigh 3, fue recogida por Antonio Jose Lara Zamora, director de operaciones de agua de Abengoa, quien declaró que “la obtención de este premio representa el reconocimiento a la mejor planta desaladora construida hasta el momento y la más eficiente. También reconoce el extraordinario trabajo realizado por el equipo de Abengoa, convirtiéndose en un revulsivo para continuar mejorando como líderes internacionales en desalación. Estamos muy orgullosos por lo conseguido, y por seguir contribuyendo desde Abengoa a lo establecido a través de la Resolución 64/292 de la Organización de las Naciones Unidas, donde se reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la consecución de todos los derechos humanos.”

Los Global Water Awards y la Global Water Summit son iniciativas promovidas por la prestigiosa publicación del sector del agua, Global Water Intelligence (GWI).

El encuentro clave del sector del agua, Global Water Summit, ha reunido en esta edición a más de 800 delegados procedentes de 60 países diferentes, más de conferenciantes y 40 mesas redondas.

El tema central de este año ha sido el cambio que está experimentando el agua, a consecuencia del cambio climático. En este sentido, la organización ha puesto el foco en trazar una ruta hacia un futuro mejor para el agua a través de la emergencia climática.

Rabigh 3, una referencia mundial en desalación

Rabigh 3, con 600.000 m3/día de capacidad, y ubicada en Arabia Saudí, es la mayor planta de desalación por ósmosis inversa en operación comercial en el mundo. Abengoa ha obtenido recientemente, de ACWA Power, el certificado de recepción de la planta, junto con sus socios, SepcoIII (Power China) y Sidem (Veolia).

La planta, que ya está abasteciendo agua a la red a plena capacidad, garantiza el suministro de agua potable de más de tres millones de personas en las ciudades de Makkah, Al-Mokarramah, Jeddah y Mastorah.

Este proyecto es un referente mundial ya que presenta un diseño que le permite reducir el consumo de energía e incrementar la disponibilidad de la planta. Además, recientemente ha obtenido un récord Guinness por ser la mayor planta desaladora por ósmosis inversa en todo el mundo.

Otros premios otorgados a Abengoa por la Global Water Intelligence

Ésta no es el primer reconocimiento que Abengoa recibe del sector del agua, y de mano de la GWI. Así, Abengoa ha ganado tres veces el premio Desalination Company of the Year de la GWI (en 2015, 2013 y 2009), y ha quedado finalista dos veces (en 2018 y 2020).

También ha sido merecedora de sendos premios en las categorías de Desalination Project of the Year, en 2020 (por la planta de Shuaibah); y en la de Developer of the Year (2007).