Oxford Economics y SAP analizan los obstáculos para hacer más sostenibles a las empresas y detectan que el apoyo de los directivos es un elemento esencial.

Un reciente estudio, realizado por ambas entidades ha revelado la existencia de importantes obstáculos para las iniciativas de sostenibilidad de las empresas. Entre estos problemas se encuentran la falta de comunicación y compromiso por parte de los directivos, el uso ineficaz de los datos, las tecnologías aisladas que no comparten procesos o información y la falta de colaboración y alianzas entre empresas y sectores.

Sin embargo, aunque el valor de las iniciativas de sostenibilidad no se percibe de forma generalizada, el estudio también muestra que los argumentos empresariales a favor de ellas sí se entienden bien.

Los directivos expresaron su deseo de que sus organizaciones sean más sostenibles, citando la eficiencia (58%), la mejora de la reputación de la marca (46%) y la satisfacción de las necesidades de los clientes (44%) como principales beneficios empresariales de los esfuerzos de sostenibilidad.

En general, el 63% de los directivos encuestados indicaron que su empresa ya cuenta con un plan formal de sostenibilidad.

"Los directivos reconocen que los esfuerzos de sostenibilidad pueden conducir a una mayor rentabilidad, atraer tanto a los clientes como a los empleados e impulsar un impacto positivo en sus cadenas de suministro", ha declarado Vivek Bapat, vicepresidente senior de Propósito y Sostenibilidad de SAP. "Pero alcanzar estos objetivos requiere de un alto grado de comunicación y compromiso. En SAP, estamos tratando de entender cómo podemos apoyar a estas empresas en la obtención de resultados de sus objetivos de sostenibilidad y en la definición de las mejores prácticas en todas las industrias".

Líderes en sostenibilidad

La mayoría de las organizaciones que respondieron a la encuesta expusieron compromisos de sostenibilidad poco definidos y conexiones limitadas con el público interno y externo. Aproximadamente, dos tercios de los directivos que cuentan con planes de sostenibilidad afirman que el alcance y la visión de los planes no se comunican de forma eficaz en toda la organización o en el exterior.

Sin embargo, la investigación identificó un pequeño grupo de directivos -alrededor del 9%- que han adoptado procesos centrados en la sostenibilidad y están cosechando beneficios. Estos "líderes en sostenibilidad" se definen por rasgos como el establecimiento de expectativas claras a nivel estratégico, la aplicación del poder transformador de la tecnología y la gestión de datos y el compromiso con públicos importantes como los empleados, los socios de la cadena de suministro y los legisladores.

"Los líderes en sostenibilidad van más allá de la visión para garantizar que las iniciativas de sostenibilidad se ejecuten", ha declarado Edward Cone, director editorial de Oxford Economics. "Se comunican con los grupos de interés clave, tanto dentro como fuera de la empresa, y utilizan tecnologías integradas para medir y hacer un seguimiento de los resultados de manera que favorezcan la rendición de cuentas".

Las principales preocupaciones

El estudio de Oxford Economics y SAP ofrece datos exhaustivos que permiten obtener una imagen amplia de los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas. De las respuestas se desprenden los principales retos en los que las que se pueden centrar las organizaciones para mejorar sus resultados de sostenibilidad y pasar a la categoría de "líderes". Los esfuerzos para abordar estas preocupaciones se dividen en cinco áreas principales.

Comenzar con el apoyo de los directivos. Los esfuerzos en materia de sostenibilidad deben empezar por establecer un plan explícito que se comunique y destaque en toda la organización.Impulsar una comunicación clara y coherente. Si bien los esfuerzos de sostenibilidad comienzan en los niveles superiores de la organización, los empleados deben convertir la visión en acción. Conectar a los equipos clave con objetivos claros es importante para impulsar un mayor rendimiento de la sostenibilidad.

Integrar procesos, tecnologías y datos. La mayoría de las empresas no han integrado la sostenibilidad en sus estrategias principales, lo que ha dado lugar a tecnologías desconectadas que realizan una doble contabilidad, impiden la planificación estratégica y no tienen conexión entre la información financiera y la no financiera. La unificación de estos activos proporciona visibilidad del avance y el rendimiento.

Socios y proveedores

Extender las prácticas sostenibles a clientes, socios y proveedores. Los proveedores de energía son un componente clave de las prácticas de sostenibilidad, pero más de un tercio de los encuestados no considera que utilizar proveedores de energía sostenibles sea fundamental para sus objetivos de reducción de carbono (36%). Tampoco imponen a sus socios los mismos requisitos que se imponen a sí mismos. La sostenibilidad es un deporte de equipo que requiere la participación de toda la cadena de suministro.

Comprender que los datos son fundamentales. La captación y el análisis de datos permiten conocer los recursos y la eficiencia. Permite a la organización medir los resultados y avisar cuando se necesitan mejoras. Este componente clave constituye un área madura para la innovación en todas las industrias.SAP y Oxford Economics se comprometen a seguir estudiando y analizando las mejores prácticas de sostenibilidad y a ayudar a las empresas de todo el mundo a desarrollar operaciones más eficientes y sostenibles.