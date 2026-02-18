AIRE da a todo el grupo una identidad más moderna y expresiva. El nuevo logo evoluciona hacia un lenguaje visual minimalista y accesible, donde el cuadrado que lo acompaña simboliza una ventana abierta a la innovación y una invitación a descubrir y conectar. Esta transformación se extiende a todo el universo visual de la compañía, incorporando una paleta de colores renovada donde destaca el azul y el violeta, por su relación con la tecnología y la innovación.

La compañía tecnológica B2B con más de 20 años de trayectoria, anuncia su nueva identidad visual bajo la marca AIRE, en la que se integran las empresas del grupo. Un rebranding que actúa como impulsor de la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado ibérico para reforzar su posicionamiento como empresa de referencia en el mundo de la tecnología, con especial foco en acelerar el crecimiento en cloud.

El nuevo posicionamiento se apoya también en un estilo de ilustración mucho más cercano, fresco y divertido. Asimismo, el banco de fotografía se transforma, utilizando imágenes más naturales y tratadas con juegos de luz que evocan la tecnología en contextos más cotidianos y comerciales.

Teresa Bujalance, directora de marketing de AIRE, explica la visión estratégica detrás del cambio: “Este rebranding es mucho más que un cambio estético; es la manifestación de nuestra evolución hacia una techco en la que se integran las marcas del grupo. También es el reflejo de una estrategia centrada en la simplicidad y la cercanía. Todo el nuevo universo visual, desde el color hasta las ilustraciones, está diseñado para transmitir nuestra filosofía: ser un socio tecnológico innovador y cercano”.

Esta evolución de la marca será muy visible en la nueva web corporativa airetech.es, donde se puede consultar de una forma unificada todo el porfolio de soluciones, que ahora integra telecomunicaciones, UCaaS, cloud, ciberseguridad y servicios gestionados. También es el lugar donde se puede acceder a una serie de contenidos divulgativos especializados en estas áreas, que resuelven los problemas del día a día de las empresas y mestran casos de éxito en la implantación de proyectos de tecnología.

Al mismo tiempo, los perfiles de Linkedin y Youtube, centrados en B2B, se actualizan bajo esta nueva identidad y a través de ellos se comunican las novedades de la marca, los contenidos especializados en tecnología y las propuestas de valor de AIRE.

Desde sus inicios, Aire ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a la innovación tecnológica, la diversificación de servicios y una estrategia de adquisiciones que ha incorporado compañías clave como LCRcom, Ar Telecom, Idecnet, Teradisk, SysAdminOK y Servihosting. La nueva marca unifica bajo un mismo nombre a todas las empresas del grupo.

AIRE

AIREes una compañía tecnológica ágil e innovadora que tiene el propósito de impulsar a sus clientes B2B para que hagan crecer su negocio. Ofrece soluciones avanzadas de cloud, telecomunicaciones, comunicaciones unificadas, ciberseguridad y servicios gestionados; con un modelo centrado en pymes, corporaciones, administraciones públicas y operadores de telecomunicaciones en España y Portugal. Se diferencia por desarrollar soluciones tecnológicas propias, buscando la excelencia y la cercanía con los clientes.

Infraestructura propia

Dispone de infraestructura propia: su red se extiende por más de 33.000 km en España y Portugal, con presencia en más de 90 POPs nacionales e internacionales y más de 50 centros de datos en Europa, 5 de ellos propios, garantizando proximidad técnica y soberanía digital. AIRE integra bajo una única marca todas las empresas del grupo, consolidando su posición como techco de referencia en el mercado ibérico y europeo.