AstraZeneca cerró el pasado ejercicio con un aumento de sus ingresos del 9% tras registrar unos totales de 58.739 millones de dólares, debido principalmente a la evolución de las áreas de Oncología, Cardiovascular, Renal y Metabólica (CVRM), Respiratorio e Inmunología, y Enfermedades Raras. Este crecimiento se produjo de manera sostenida en todas las principales regiones geográficas en las que opera la compañía.

De este modo la compañía cerró el ejercicio 2025 con un sólido resultado económico y avances muy significativos en su pipeline, en un entorno caracterizado por una intensa actividad de hitos científicos y regulatorios.

“Entregamos unos sólidos resultados en el conjunto del ejercicio 2025 y una excelente ejecución del pipeline en un periodo que sigue siendo rico en catalizadores. Este impulso refleja la dedicación continua de nuestros equipos para aportar valor a las personas, a la sociedad y al planeta.”, afirmó Pascal Soriot, el consejero delegado de AstraZeneca.

La empresa prevé para 2026 un crecimiento del beneficio básico de un porcentaje de doble dígito bajo a tipos de cambio constantes, aunque se espera que los ingresos totales crezcan más lentamente, a un porcentaje de un solo dígito medio-alto.

Este buen rendimiento se apoya en los buenos resultados de sus tratamientos oncológicos, al tiempo que la empresa refuerza su pipeline e incrementa sus inversiones en Estados Unidos y China para hacer frente a las presiones geopolíticas y a la expiración de patentes.

Lanzamiento de nuevos medicamentos

Las previsiones se enmarcan en la estrategia del consejero delegado, Pascal Soriot, que continúa orientando la compañía hacia su ambicioso objetivo de alcanzar 80.000 millones de dólares en ventas anuales en 2030, impulsado por el lanzamiento de nuevos medicamentos y por inversiones estratégicas, en un contexto marcado por la volatilidad de las políticas arancelarias y sanitarias en Estados Unidos.

Soriot ha destacado que “en 2025 registramos un sólido desempeño comercial en todas nuestras áreas terapéuticas y una excelente ejecución del pipeline. Durante el año anunciamos los resultados de 16 estudios positivos de fase 3 y actualmente contamos con 16 medicamentos superventas".

Proyectos

Igualmente expone que “el impulso en toda nuestra compañía continúa en 2026 y esperamos con interés los resultados de más de 20 lecturas de ensayos de fase 3 a lo largo de este año. Tenemos más de 100 estudios de fase 3 en curso, incluido un número significativo y creciente de ensayos de nuestras tecnologías transformadoras, que tienen el potencial de revolucionar los resultados para los pacientes e impulsar nuestro crecimiento mucho más allá de 2030”.