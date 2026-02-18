Cataluña alberga un total de 203 hubs tecnológicos de compañías multinacionales procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido. Destaca, por ejemplo, la contribución a la generación de empleo del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, dedicado al desarrollo de tratamientos innovadores. Este hub emplea a más de 1.600 personas, siendo solo superado por el hub de HP, que cuenta con 2.700 trabajadores.

Cataluña sigue consolidándose como un epicentro global de innovación tecnológica. Según el informe Tech Hubs Overview 2026 de Mobile World Capital Barcelona, la comunidad autónoma alberga un total de 203 hubs tecnológicos de compañías multinacionales

Estos hubs generaron en 2025 un impacto económico de 4.109 millones de euros y emplean actualmente a 46.080 profesionales. El sector salud ha sido protagonista en términos de empleo, con la creación de 1.392 nuevos puestos de trabajo en 2025, por delante de sectores como la consultoría y servicios empresariales (1.200) y los sistemas industriales (957).

Polo de desarrollo de la salud digital

Estas cifras reafirman a Cataluña como un polo de desarrollo de la salud digital y la biotecnología a nivel internacional. En 2025 se han incorporado nuevos hubs de este sector: el de Smith+Nephew, dedicado a la formación quirúrgica avanzada y al desarrollo de soluciones tecnológicas MedTech; y el de dsm-firmenich, enfocado en la biociencia y la nutrición saludable.

Estos se suman a los de empresas ya consolidadas como AstraZeneca, que en 2025 inauguró su nueva sede en el edificio Estel de Barcelona, Novartis, que cuenta con 6 Centros de Excelencia que emplean a más de 500 personas, Sanofi, B. Braun o Bayer.

Inteligencia Artificial

Por otro lado, el informe también subraya que los perfiles más presentes en los hubs tecnológicos de Cataluña son ingenieros de software, especialistas en IT, consultores IT, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial (IA).

Estos perfiles son clave para responder a las crecientes necesidades de los hubs, especialmente en sectores complejos como la salud. Tecnologías como la IA, la robótica y la biotecnología están impulsando el desarrollo de soluciones de salud más precisas y personalizadas.