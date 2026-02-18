DEKA esta ya presente en la oferta de Synergym pues ambas compañías han alcanzando una alianza estratégica que está operativa desde el 7 de febrero en todos los clubes de la cadena.

De esta manera Synergym, una de las cadenas líderes del fitness en España, ha unido fuerzas con DEKA, la innovadora competición fitness creada por el equipo de Spartan Race.

El acuerdo marca un hito para la compañía al incorporar por primera vez una oferta de actividades enfocadas a la competición, reforzando su compromiso con la innovación y la calidad en el sector del fitness. Ambas marcas colaborarán acercando el entrenamiento funcional DEKA a todos los usuarios de Synergym sin importar el nivel o experiencia previa.

Esta alianza estratégica se materializa en un ecosistema de entrenamiento completo.

Por un lado, Synergym impartirá clases especializadas para la preparación de las competiciones DEKA y organizará eventos de pre-competición en sus clubes, una oportunidad perfecta para familiarizarse con el formato y poner a prueba las habilidades, tal y como señala Juan Antonio Aparicio, Product manager en Synergym. Por otro lado, los socios de la cadena disfrutarán de ventajas exclusivas, como un 10% de descuento en las inscripciones a los eventos oficiales de DEKA, así como acceso a una plataforma de entrenamiento semanal online con rutinas enfocadas en las 10 estaciones funcionales que caracterizan estas competiciones.

Un nuevo reto

“Estamos muy ilusionados con esta alianza que nos permite llevar la experiencia DEKA a todos nuestros socios. Nuestro objetivo es que, sin importar su nivel, descubran un nuevo reto que combina aprendizaje, superación y, por supuesto, diversión” afirma Aparicio.

Con este acuerdo estratégico, Synergym no solo enriquece su oferta, sino que se posiciona a la vanguardia del sector, liderando la transformación del fitness tradicional hacia un modelo más experiencial y social, ofreciendo la oportunidad a sus socios de llegar hasta niveles competitivos.

Synergym

Fundada en 2013, Synergym es una de las principales operadoras de gimnasios en España, destacando por su modelo smart-price que combina tarifas asequibles, diseño moderno y tecnología avanzada. A través de su filosofía Fit Together, la compañía busca democratizar el acceso al fitness y fomentar un estilo de vida activo y saludable entre sus usuarios.

Synergym demuestra su alto compromiso con la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible gracias a su presencia en todas las comunidades españolas, con 160 clubes abiertos.