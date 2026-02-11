eDreams gana posiciones en el litigio contra Ryanair por competencia desleal puesto que el Juzgado de lo Mercantil nº12 de Barcelona ha ordenado a la aerolínea cumplir sus mandatos o enfrentarse a un procedimiento penal por el delito de desobediencia a la autoridad judicial, en relación a los actos de competencia desleal por denigración contra la agencia, según una sentencia de julio de 2025.

En consecuencia, el nuevo auto de ejecución provisional requiere el cumplimiento, en el plazo de 10 días, del cese de toda denigración, la retirada de los contenidos ilícitos de su página web y perfiles en redes sociales y la publicación de una rectificación en su web corporativa.

Por tanto, el incumplimiento de estas órdenes puede exponer a los responsables de Ryanair a una investigación penal, además de que el Juzgado ha autorizado la imposición de multas coercitivas mensuales por cada mes que la aerolínea permanezca en situación de incumplimiento.

Actos denigratorios

En un comunicado, eDreams ha celebrado este miércoles la decisión del juez, criticando que, a pesar de la sentencia de 2025, "Ryanair procedió a realizar múltiples actos denigratorios en violación directa de las prohibiciones impuestas por el tribunal español".

Última advertencia judicial

A su juicio, este auto es una última advertencia judicial y evidencia la persistencia de Ryanair en el incumplimiento de los mandatos judiciales.