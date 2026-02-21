La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025

Tebrio Group, compañía biotecnológica de Doñinos de Salamanca, ha sido galardonada como Pyme Nacional del Año 2025 en la novena edición del certamen organizado por Cámara de España y Banco Santander. El acto de entrega, presidido por Su Majestad el Rey, ha reconocido también a otras cuatro empresas con accésits nacionales en categorías de internacionalización, innovación, formación y sostenibilidad. Un total de 1.770 compañías de las 50 provincias españolas participaron en esta convocatoria.

La ceremonia ha puesto de manifiesto el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas en la economía española. Felipe VI destacó que las pymes son “el nervio del tejido productivo español”, subrayando cómo sostienen el empleo, impulsan la innovación y fortalecen los lazos colectivos desde todos los rincones del país. El monarca enfatizó que del esfuerzo cotidiano de estas empresas “nace la fortaleza de nuestra economía y la imagen de una España emprendedora, plural y confiada en su talento”.

S.M. El Rey, Felipe VI. / Enrique Cidoncha

José Luis Bonet, presidente de Cámara de España, reconoció la audacia de las 21 empresas finalistas, afirmando que “sabéis mucho de audacia, coraje y asunción de riesgos”. Bonet recordó que asumir riesgos diariamente es la manera de aprovechar oportunidades, especialmente cuando las circunstancias se complican. Por su parte, Luis Isasi, presidente de Santander España, señaló que estos premios ponen el foco donde se construye la fortaleza de un país: en empresas que crecen con los pies en la tierra y generan empleo estable.

Premio Nacional Pyme del Año 2025

La compañía biotecnológica especializada en la cría del insecto Tenebrio Molitor transforma este organismo en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales. Tebrio utiliza maquinaria y tecnología propia patentada en más de 150 países, lo que le permite comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para nutrición de suelos y polímeros para diferentes aplicaciones biotecnológicas industriales.

Sus soluciones de residuo cero requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable que los métodos tradicionales, sin generar emisiones de gases de efecto invernadero como metano o amoniaco. Adriana Casillas, CEO de Tebrio, celebró que este reconocimiento “nos sirve de impulso y nos recuerda que, incluso desde una pyme, se pueden cambiar realidades y crear impacto global”.

Actualmente, Tebrio está construyendo en Salamanca una instalación industrial de 90.000 m² que generará 150 empleos directos y más de 1.350 indirectos. Esta planta tendrá capacidad para producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles, reforzando su liderazgo en la economía verde y promoviendo la innovación industrial y la generación de empleo local. Los procesos patentados y proyectos de investigación colaborativos consolidan a la empresa como referente en sostenibilidad y excelencia empresarial.

Accésit Nacional a la Internacionalización

La empresa barcelonesa especializada en cosmética coreana obtuvo el reconocimiento por su expansión europea. MiiN Cosmetics importa productos de belleza coreana y los distribuye por toda Europa mediante una red omnicanal que comprende venta mayorista, tiendas físicas y comercio electrónico.

Durante el último ejercicio han duplicado sus puntos de venta, contando ya con presencia en París, Hamburgo, Múnich, Lisboa y 14 tiendas en Italia. La compañía exporta a más de 30 países y ha desarrollado sus propias líneas de producto que fabrica en Corea del Sur para mantener su identidad como marca internacional.

Accésit Nacional a la Innovación y Digitalización

La biotecnológica vizcaína Oncomatryx Biopharma S.L. ha sido galardonada en innovación y digitalización por desarrollar nuevos fármacos para tratar tumores sólidos en estado metastásico. Su enfoque disruptivo se centra en terapias dirigidas no contra la célula tumoral, sino contra su microambiente biológico, que protege al tumor y lo hace resistente a tratamientos actuales.

La empresa ha desarrollado su propia plataforma tecnológica que comprende más de 100 patentes internacionales y ha creado biomarcadores propios para identificar qué pacientes se beneficiarán de sus tratamientos, permitiendo terapias personalizadas desde el inicio.

Accésit Nacional a la Formación y el Empleo

La agencia de marketing de Gran Canaria Coco Solution S.L. recibió el accésit de formación y empleo por su apuesta por la atracción y retención de talento joven. Coco Solution ofrece asesoramiento y servicios de posicionamiento digital, gestión de redes sociales, diseños creativos y estrategias de marketing de contenidos.

La compañía colabora con universidades y escuelas de negocio para ofrecer primeras oportunidades laborales y prácticas a estudiantes. Proporciona planes de formación personalizados con acceso a cursos, certificaciones y talleres, además de horarios flexibles con posibilidad de turnos intensivos y teletrabajo. También ofrece ciclos de marketing gratuitos para mostrar cómo funciona una agencia desde dentro.

Accésit Nacional a la Pyme Sostenible

La empresa zaragozana Querqus Sustainable Packing S.L. obtuvo el accésit de pyme sostenible por su labor de recuperación, reparación y reutilización de palets y embalajes de madera usados. Querqus los transforma en nuevos productos, evitando residuos y liderando la economía circular con gestión responsable de materiales e innovación tecnológica en sus procesos.

Actualmente desarrolla un plan basado en la automatización industrial del reciclaje de palets, la transformación digital y el aumento de capacidades logísticas. La compañía cuenta con diversas certificaciones ambientales y normas ISO, y colabora con distintas organizaciones mediante acciones de voluntariado, donaciones, campañas de concienciación medioambiental y charlas educativas a jóvenes.

Composición del jurado y trayectoria del certamen

José Luis Bonet presidió el jurado del Premio Nacional, integrado por Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España; Borja Oyarzabal, director global de Banca de Empresas de Banco Santander; Inmaculada Riera, directora general de Cámara de España; Vanessa Hernández, directora general de Prensa de PRISA y directora general de Operaciones de PRISA Media, e Isabel Puig, presidenta de la Comisión de Pymes de Cámara de España, como secretaria.

En la organización de esta novena edición han participado 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de prensa española. Desde su lanzamiento en 2017, ya son 12.585 las pymes que han participado en este certamen que reconoce anualmente el desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas, cuya actividad resulta fundamental para la creación de empleo y riqueza a nivel local.