Los escolares pueden preparar ya sus dibujos para el certamen de Fertiberia pues ya se ha convocado la XXIX edición del tradicional concurso de pintura rural.

Se trata de una iniciativa consolidada como referente educativo y cultural que ha contado, a lo largo de su historia, con la participación de más de medio millón de niñas y niños en toda España.

Desde su creación en 1996, el concurso ha servido para visibilizar la riqueza del medio rural y reforzar el vínculo de las nuevas generaciones con la agricultura, el paisaje y la vida en los pueblos.

En esta edición, podrán participar escolares de 1.º a 4.º de Primaria que residan en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. El formato debe de ser horizontal y con dimensiones de Din A4 o Din A3, y se recomiendan materiales como ceras, témperas o acuarelas, Asimismo, los participantes deberán inspirarse en el entorno rural y aspectos relacionados con el sector primario.

Jurado

El jurado, compuesto por representantes de Fertiberia, elegirá tres obras ganadoras. Sus autores recibirán becas de estudios valoradas en 6.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente. Asimismo, los centros educativos de los premiados serán reconocidos con un equipo multimedia valorado en 1.000 euros y una aportación adicional de 1.000 euros destinada a las AMPA correspondientes

El plazo para la recepción de los trabajos permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha límite para la entrega de obras.

Fertiberia

Fertiberia, Grupo con presencia en Francia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Grecia y formado por más de 1.700 personas, es un referente europeo en el sector de la nutrición vegetal de alto valor añadido y baja en carbono, la biotecnología aplicada a la agricultura y la industria.

Es propiedad de Triton Partners, que impulsa su crecimiento para convertir a esta empresa española en líder de la fertilización del futuro, permitiendo a los agricultores obtener mayores rendimientos de la forma más sostenible posible.