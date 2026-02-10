Fundación Mapfre colabora con los afectados en Andalucía por el temporal
Andalucía ha sido azotada en los últimos días por lluvias torrenciales y fuertes borrascas, que han provocado el desalojo de sus hogares de miles de personas y daños significativos en infraestructuras, viviendas y comunicaciones.
Ante esta situación, Fundación Mapfre ha activado su Fondo de Emergencias con una donación de 100.000 euros para estar al lado de quienes más lo necesitan y cubrir sus necesidades más urgentes.
Esta ayuda se canalizará a través de las entidades sociales que actualmente operan sobre el terreno para llegar de manera directa, rápida y efectiva.
En los últimos años, Fundación Mapfre ha activado distintas campañas para ayudar a los afectados en situación de emergencia.
Precedentes
Entre ellas, destacan las realizadas recientemente con motivo de las inundaciones de la DANA, en Valencia, los incendios de Chile y las inundaciones de Brasil, así como las ayudas llevadas a cabo en 2023 por el terremoto que asoló partes de Turquía o las destinadas a paliar los efectos del huracán Otis ocurrido en México.
Ayudas movilizadas
Con anterioridad, otros casos significativos fueron las ayudas movilizadas por la entidad con motivo de la guerra en Ucrania o las realizadas en 2017 cuando la población de Perú tuvo que hacer frente a las consecuencias del fenómeno El Niño Costero, entre otras.
