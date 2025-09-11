"Grada visitante" contará esta temporada con 14 clubes

"Grada visitante", que cerró el curso pasado con 64.000 entradas vendidas, contará esta temporada con 14 clubes y regresa a LaLiga EA Sports con un modelo "mejorado que trae grandes ventajas a los aficionados", según informó este jueves LaLiga.

Señaló que el convenio evoluciona para garantizar un porcentaje mínimo de localidades en función de la capacidad de cada estadio, manteniendo un precio máximo de 30 euros, con el objetivo de ofrecer más entradas en recintos con mayor aforo y acercar el fútbol a más personas durante toda la campaña 2025/26. Además, se incorpora la regulación de las entradas de intercambio para reforzar la reciprocidad y la transparencia entre los clubes adheridos. Con estos cambios y el trabajo conjunto de todos los clubes participantes, se esperan superar en un 15% los buenos números que nos dejó la pasada temporada.

Esta temporada forman parte del convenio 14 clubes, incluyendo a los tres ascendidos (Levante UD, Elche CF y Real Oviedo): Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo. Según LaLiga, el nuevo modelo proporcional por capacidad permitirá aumentar las entradas disponibles y beneficiar a un mayor número de aficionados en toda la competición, "reforzando el ambiente y la presencia de seguidores visitantes en los estadios de LaLiga EA Sports ".

Por otro lado, señaló que el cambio del criterio de cupo, que pasa de un mínimo fijo a un porcentaje mínimo por capacidad, garantiza una oferta "más justa y adaptada a cada instalación", manteniendo el tope económico de 30 euros como principio básico de accesibilidad.

En paralelo, y a petición de los clubes, la regulación de las entradas de intercambio establece criterios basados igualmente en la capacidad del estadio para ordenar la distribución de estas localidades entre clubes, fuera de la venta al público general.

Entradas de intercambio

Se consideran entradas de intercambio aquellas que los clubes destinan a patrocinadores, familiares de jugadores y compromisos institucionales del club visitante; quedando excluidos aficionados de riesgo, peñas o público general y, salvo pacto distinto entre clubes, su precio no podrá superar el de la misma zona para el público en general.

Condiciones

"El proyecto de Grada Visitante mantiene así su vocación original: facilitar el acompañamiento de las aficiones, llenar las gradas con los colores de los clubes y hacer el fútbol más accesible para todos. La iniciativa se sustenta en el compromiso de los clubes y en el trabajo en equipo, pilares sin los cuales no habría sido posible consolidar los resultados del último curso ni dar este nuevo paso en beneficio de los aficionados. Las entradas están disponibles desde el inicio de la temporada 2024/25 y durante toda la campaña a través de los canales habituales de cada club adherido, conforme a los cupos que resulten del porcentaje mínimo fijado por capacidad de estadio y manteniendo el precio máximo de 30 euros", explicó LaLiga