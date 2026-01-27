El Grupo Indra impulsa las STEM entre los discapacitados con la colaboración de Fundación Universia

El Grupo Indra impulsa impulsan las STEM entre los discapacitados con la colaboración de Fundación Universia y la participación del Banco de Santander.

Ya han lanzado la primera convocatoria de Becas STEM, que busca impulsar el talento joven de personas con discapacidad en el ámbito científico-tecnológico. El objetivo es facilitar el acceso a la formación superior en disciplinas con alta demanda profesional, contribuyendo a una sociedad más equitativa y competitiva.

Este nuevo programa de becas está dirigido a estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que estén matriculados en titulaciones universitarias y de Formación Profesional STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas) durante el curso académico 2025-2026. En esta primera edición, se concederán 15 ayudas económicas de 2.000 euros cada una, destinadas a estudiantes de grado, máster, doctorado o FP.

Con esta convocatoria, Indra Group y Fundación Universia reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión de talento con discapacidad en sectores clave para la transformación digital y la innovación, impulsando, además, una mayor sensibilidad hacia las necesidades del colectivo y la mejora de la accesibilidad tecnológica.

Las solicitudes pueden presentarse a través de Santander Open Academy hasta el 19 de marzo de 2026.

Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento.

La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia en 49 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Fundación Universia

Fundación Universia, referente en el ámbito del empleo cualificado para el talento con discapacidad, hace posible esta iniciativa como aliada estratégica de Banco Santander para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de vulnerabilidad, poniendo énfasis en modelos de formación para la alta empleabilidad y ofreciendo mejores oportunidades para la incorporación de talento creando una sociedad más inclusiva.