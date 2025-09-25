Indra consigue este año superar el doble de su valor bursátil

Indra ha conseguido a lo largo de este año superar el doble de su valor bursátil. La compañía se ha visto beneficiada por su apuesta por el sector de la Defensa, pero los analistas siguen confiando en su revalorización en el parqué.

Durante 2025 Indra se ha convertido en uno de los protagonistas de la bolsa española. Con una subida del 132% en lo que va de año es la empresa más alcista del Ibex 35.

Este ascenso ha llevado sus títulos a zona de máximos históricos y a rozar los 7.000 millones de capitalización, frente a los 3.000 millones de euros de valor bursátil con el que comenzó el año.

De los 18 analistas que siguen a la compañía, 12 recomiendan comprar sus títulos, cuatro mantenerlos y solo dos venderlos. Además, le otorgan un precio medio objetivo por encima de los 40 euros por acción, el más elevado de su historia.

La última casa de análisis en revisar su recomendación ha sido Bernstein. Le otorga un precio objetivo de 50 euros por acción, lo que supone un recorrido del 28% desde los 39 euros en los que cotiza hoy.

Con esta recomendación, la entidad franco-americana se suma al optimismo de otras casas de análisis durante los últimos meses como Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman o Morgan Stanley.

Potencial de crecimiento

Berenberg inició este mismo mes su cobertura de la compañía con una valoración de 41 euros, una recomendación de compra y el convencimiento de que la compañía “está demasiado barata para ser ignorada”. Los analistas de la entidad alemana destacan que los múltiplos a los que cotizan son atractivos teniendo en cuenta el potencial de crecimiento con el que cuenta y creen que el aumento del gasto en defensa de España se está traduciendo en oportunidades para la compañía.

Valores favoritos

Por su parte, Bankinter selecciona a Indra entre sus valores preferidos para encarar el último trimestre del año. Además, es uno de sus valores favoritos de la bolsa española y del sector de la defensa, con un precio objetivo de 44,8 euros por título.

Otras entidades que han revisado últimamente su recomendación son CaixaBank (46,2 euros), Goldman Sachs (45 euros), Santander (46 euros) o Morgan Stanley (47 euros). Todos estos bancos han elevado sus previsiones de precio objetivo en los últimos meses.