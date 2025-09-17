Minsait Business Consulting se incorpora a Aminer

Minsait Business Consulting se ha incorporado a Aminer (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios) que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España.

Esta consultora de referencia en Europa y Latinoamérica lidera grandes procesos de transformación digital en empresas de diversos sectores, entre ellos el minero.

Minsait Business Consulting desarrolla soluciones con un enfoque diferencial basado en tres ejes clave de crecimiento: conocimiento de negocio, capacidades tecnológicas y una estrategia de especialización sectorial e internacionalización. En este contexto, la consultora plantea perspectivas como la optimización del uso energético, la localización en tiempo real de medios de transporte y la aplicación de tecnologías de sensorización IoT, entre otros.

Digitalización

Para el sector minero, impulsa la digitalización de las operaciones a través del uso de los datos (big data, IA…), la optimización del mantenimiento y gestión de activos, así como la seguridad de las operaciones y del entorno.

Entre los proyectos desarrollados, Minsait ha realizado proyectos en el ámbito de transformación digital con Oficinas de Transformación Avanzada, dando soporte E2E en el proceso de digitalización, así como proyectos relacionados con la ciberseguridad.

En el ámbito metalúrgico, ha desplegado un sistema integrado de gestión orientado a mejorar la producción, con el objetivo adicional de optimizar el control de calidad y la logística interna de la planta.

Aminer

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es la entidad sin ánimo de lucro que lleva la voz de las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.