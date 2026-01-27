Prosegur refuerza su unidad de vigilancia aérea

Prosegur refueza su sistema de vigilancia aérea cuando ya opera más de 120 servicios de vigilancia con drones para clientes en espacios, eventos e instalaciones estratégicas en todo el mundo, con presencia destacada en Brasil, Chile, España, México y Paraguay, estando prevista su próxima entrada en Perú.

Ahora el referente mundial en soluciones innovadoras de seguridad privada pone en marcha su sistema de protección antidrones para preservar la seguridad en espacios aéreos sensibles, como infraestructuras críticas, instalaciones industriales, centros de datos y de transporte, así como grandes eventos culturales, musicales y deportivos al aire libre.

Esta solución, integrada en su concepto de Seguridad Híbrida y diseñada por los equipos de ingeniería de Prosegur junto con sus socios tecnológicos, permite detectar, rastrear e intervenir aeronaves no tripuladas (UAS) que operen sin autorización en zonas perimetradas. Es aplicable a UAS comerciales estándar (COTS) o modificados, así como a plataformas no disponibles en canales comerciales regulados. La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de incremento de incidentes con drones y contribuye a que los clientes cumplan con las exigencias regulatorias en sectores críticos y estratégicos, reduciendo riesgos físicos y cibernéticos y protegiendo activos esenciales.

El sistema permite detectar UAS potencialmente peligrosas e identificar el modelo de dron, su número de serie y la ubicación desde la que se está operando. Una vez localizado el dispositivo, la solución es capaz de intervenir la frecuencia de control para neutralizar la trayectoria y tomar el control mediante, según el caso, diferentes acciones: retorno al punto de origen, aterrizaje en un área segura, captura, derribo o anulación de la señal del piloto.

La actuación se determina en función del nivel de alerta (distancia de detección, velocidad, comportamiento y riesgo potencial) y siempre conforme a la regulación aplicable. En España y Brasil, la responsabilidad sobre la decisión para neutralizar drones corresponde exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que Prosegur colabora permanentemente en el marco de la legalidad vigente.

El nuevo sistema se integra como un elemento más dentro del modelo de Seguridad Híbrida de Prosegur, que combina vigilancia presencial realizada por los profesionales más cualificados con tecnología avanzada, incluyendo drones y robots, todo ello coordinado de forma integral desde los iSOC (Centros de Operaciones de Seguridad Inteligente) de la compañía.

Caso de éxito: Festival The Town 2025 (Brasil)

La solución ya se implementó en la segunda edición del festival de música The Town, celebrado en São Paulo, un evento que reunió a más de 420.000 personas a lo largo de cinco días. La operación integró tecnologías de vigilancia avanzadas que permitieron optimizar los ciclos de monitoreo —de 60 a 10 minutos— gracias al uso combinado de cámaras y drones.

El despliegue contempló una lista blanca de drones autorizados -pertenecientes a patrocinadores y a la propia organización del festival-, de modo que la vigilancia se enfocaba únicamente en aeronaves no identificadas con potencial de amenaza.

La operación se coordinó desde un iSOC instalado en el recinto, capaz de gestionar drones tanto en vuelo autónomo como operados por pilotos de Prosegur, gracias a una plataforma de software única para la gestión y operaciones de UAS. El dispositivo contó con un videowall de 18 m², software analítico con inteligencia artificial, más de 95 cámaras (térmicas y panorámicas 4K), 15 bodycams y varios drones con monitorización de 360º. Las imágenes se transmitieron en tiempo real mediante un sistema cifrado, proporcionando un amplio y seguro campo de visión, mientras la inteligencia artificial generó alertas automáticas que agilizaron la respuesta operativa.

Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, señala que “los drones han ampliado la superficie de riesgo de infraestructuras y eventos. Nuestra respuesta es híbrida: detección, análisis e intervención coordinadas desde el iSOC y sincronizadas en tiempo real con nuestros equipos de vigilancia presencial, donde los datos se transforman en inteligencia accionable. No se trata de ver más, sino de entender y anticipar para actuar con rapidez y precisión, protegiendo a las personas y los activos y salvaguardando la continuidad del negocio de nuestros clientes”.

Prosegur Security

Prosegur Security, unidad de negocio de Prosegur, está especializada en la integración de soluciones físicas y digitales. Esta fusión de capacidades, que tienen como objetivo impulsar un mundo más seguro, establece un nuevo paradigma bajo el modelo de Seguridad Híbrida, que integra personas y tecnología para anticiparse y tomar las mejores decisiones en un entorno híbrido de amenazas.

Prosegur Security impulsa la innovación y el conocimiento en seguridad a través de Prosegur Research, su centro de análisis sobre tendencias actuales y futuras del sector, al tiempo que emplea a alrededor de 110.000 personas en 31 países y obtuvo en 2024 unos ingresos de 2.502 millones de euros.

En materia de sostenibilidad, trabaja en diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en los que considera que puede generar un impacto positivo, y forma parte de The Climate Pledge, comprometiéndose a alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040.