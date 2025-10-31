Telefónica planea recortar su dividendo para alinearse con sus homólogas europeas, según Bloomberg

Telefónica SA planea recortar su dividendo como parte de un nuevo plan estratégico que se presentará la próxima semana, según avanzó Bloomberg, citando fuentes conocedoras de la operación.

El operador español, que mantiene una de las rentabilidades por dividendo más elevadas entre las telecos europeas, busca alinear su política de remuneración con la de sus competidores, reforzar el balance y liberar liquidez para nuevas inversiones.

Según los cálculos internos de la compañía a los que tuvo acceso Bloomberg, Telefónica reducirá su rentabilidad por dividendo desde un 6,6% previsto para 2025 y 2026 hasta alrededor del 4,8% este año y del 5,2% el próximo, en línea con la media del sector europeo.

El ajuste marcaría una ruptura con la política tradicional de altos pagos de la operadora, que solo ha recortado su dividendo en tres ocasiones durante las últimas tres décadas: 1998, 2012 y 2020.

Bloomberg señala que el plan ha sido discutido con los principales accionistas y se enmarca en la nueva estrategia que el presidente ejecutivo, Marc Murtra, presentará oficialmente el 4 de noviembre, con el objetivo de reforzar la disciplina financiera y preparar a Telefónica para la futura consolidación del sector europeo. Tambien menciona explicitamente que Telefónica declinó hacer comentarios sobre la información.