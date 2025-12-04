Telepizza innova con ediciones exclusivas de sus productos. "Se trata de una estrategia que consolida un modelo distintivo de creación de valor, que sitúa al cliente en el centro, y en el que Telepizza se está apoyando para seguir reforzando su posición de liderazgo en el mercado", destacó Telepizza.

La marca ha decidido combinar el lanzamiento de drops -ediciones limitadas de producto que generan exclusividad y expectación en los consumidores-, con sus pizzas más emblemáticas.

La verdadera masa de Telepizza está formada por quienes la eligen como primera opción, por ello estrechar la relación con sus consumidores y fortalecer la identidad de marca constituye uno de sus pilares estratégicos. La compañía indicó que no se limita a lanzar productos, sino que los transforma en experiencias que conectan con los consumidores y les permiten descubrir nuevas formas de disfrutar de una pizza. Es el caso de la Pizza ChocoDubai, la última incorporación a la carta de la marca. Una propuesta dulce que convierte el momento del postre en una experiencia única, al fusionar el sabor exótico del pistacho con el toque del chocolate sorprendiendo a quien la prueba.

Las Maestras de Telepizza, añade, son otro ejemplo de esta estrategia de innovación de producto. Con estas pizzas, la marca apuesta por los ingredientes más reconocibles de la gastronomía española. En concreto, las dos últimas recetas que se han sumado han sido la Burgalesa Maestra y la Pamplonica Maestra, con Morcilla de Burgos y chorizo de Pamplona como respectivos protagonistas. Ambas novedades de la carta de Telepizza son un ejemplo de la atención que la marca presta a las tendencias gastronómicas y a los gustos de sus clientes para integrarlos en su estrategia de innovación.

Cobrandings

Además, Telepizza también se ha vinculado grandes marcas como Heinz para ofrecer experiencias de consumo diferenciales y exclusivas, como ha sido el caso de las ‘Jugonas de Telepizza’. Con este tipo de cobrandings, la compañía reafirma su solidez y confianza a nivel internacional, a la vez que aboga por ofrecer a los consumidores nuevas propuestas alineadas con sus preferencias cada vez más cambiantes. Por ejemplo, en el marco de esta alianza Telepizza presentaba el pasado verano la Jugona de Burger y la Jugona de Perrito Caliente, elaboradas con la masa clásica de Telepizza y salsas Heinz. Unas nuevas referencias fruto de la escucha activa de los clientes y de su constante labor de innovación dentro del sector.

Junto a estas novedades, que llegan a la carta con nuevas propuestas gastro, Telepizza crea a lo largo del año drops de producto para que sus clientes puedan experimentar nuevos sabores y formatos de pizza. Disponibles en carta por tiempo limitado, se tratan de ediciones limitadas cuidadas para conectar con los clientes en momentos especiales.

Es el caso de la Pizza Corazón que ha utilizado en San Valentín o el Día de la Madre, un guiño al amor con una pizza en forma de corazón, decorada con pétalos de flores secas, acompañada además de una edición especial de su emblemática caja. Otro ejemplo ha sido la pizza Tenebrosa, elaborada con masa de color negro, creada especialmente para Halloween que además ofrecía la posibilidad de personalizarla. Ambas propuestas refuerzan el propósito de Telepizza de generar momentos significativos con sus pizzas para que sus clientes puedan disfrutarlos.

Escuchar al consumidor

Telepizza se anticipa así a las tendencias y acompaña a los consumidores en esos espacios de disfrute que forman parte del imaginario colectivo. Bajo el concepto de neohedonismo, la compañía entiende que el placer no es solo impulsivo, sino que implica vivir experiencias significativas y compartidas que aportan valor emocional y social.

En un escenario en el que la innovación se enfrenta a grandes desafíos, Telepizza demuestra que para sorprender hace falta escuchar al consumidor, una buena idea, un enfoque claro y una ejecución coherente. Con esta estrategia, la compañía reafirma su compromiso de estar presente en la vida de sus consumidores, transformando cada pizza en una experiencia que se comparte.