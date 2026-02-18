Tiendanimal, premiada en la 15ª edición de los premios Comercio del Año®

Tiendanimal ha sido premiada en la 15ª edición de los premios Comercio del Año®, loque la sitúa como el comercio online número uno de su categoría, avalando la confianza y la valoración positiva de miles de personas que han participado en el mayor estudio de consumidores realizado en España. El sello Comercio Online del Año® es sinónimo de prestigio, calidad y credibilidad, y refleja de forma directa la voz del cliente.

La firma especialista en productos para animales de compañía en Iberia, ha sido reconocida como Mejor Comercio Online del Año (MCO) 2026 en la categoría Alimentos y Productos para Mascotas, un galardón de referencia en el sector retail que se concede exclusivamente a partir de la votación directa de los consumidores.

A diferencia de otros galardones del sector, los premios Comercio del Año® no cuentan con jurado profesional, sino que se basan únicamente en la opinión y experiencia real de los consumidores. En esta edición, más de 110.000 votos han determinado a los ganadores, consolidando estos premios como un referente en el ámbito del retail y el comercio digital.

Para Tiendanimal, este reconocimiento supone una validación del trabajo continúo realizado para mejorar su ecosistema digital, optimizar la experiencia de compra y ofrecer un servicio cada vez más ágil, accesible y alineado con las necesidades reales de sus clientes.

Belén Muñoz, Ecommerce Manager de Tiendanimal, ha señalado que, “recibir este premio al mejor ecommerce 2026 es un orgullo enorme para todo el equipo de Tiendanimal. Reconoce el esfuerzo constante de los últimos años por mejorar la experiencia de nuestros clientes en cada interacción”.

En este sentido, Muñoz destaca también el foco estratégico de la compañía, “hemos trabajado intensamente para ampliar nuestro surtido, incorporar nuevas funcionalidades en la web y potenciar la omnicanalidad, permitiendo a cada persona acceder a los mejores productos tanto con envío a domicilio como con recogida gratuita en tienda. Además, hemos empezado a integrar soluciones de inteligencia artificial que nos ayudan a optimizar procesos internos y a responder con mayor rapidez”.

Marca cercana, innovadora y comprometida

El galardón refuerza el posicionamiento de Tiendanimal como una marca cercana, innovadora y comprometida con la mejora continua. Al tratarse de un premio basado en votación popular, el reconocimiento adquiere un valor diferencial al reflejar directamente la satisfacción y fidelidad de sus clientes.

“A todos los consumidores que nos han votado, queremos darles las gracias de corazón. Este premio es tan suyo como nuestro. Nos impulsa a seguir innovando y mejorando cada día, siempre con el bienestar animal como eje central de nuestra misión”, concluye Belén Muñoz.

Con este reconocimiento, Tiendanimal consolida su liderazgo en el comercio online especializado y reafirma su compromiso por seguir ofreciendo una experiencia de calidad, basada en la confianza, la innovación y la escucha activa del consumidor.

Tiendanimal

Tiendanimal, especialista en productos para animales de compañía, cuenta con más de 131 tiendas físicas y 15 clínicas y 74 peluquerías repartidas en Iberia.

Desde su fundación en el año 2006 como un ecommerce, siempre ha trabajado por ofrecer lo mejor para el cuidado de los animales de compañía a todos sus clientes, tanto en las tiendas físicas como online.

Durante todos estos años, ha ideado y cumplido una política de respeto total y absoluto hacia los animales, realizando multitud de charlas y eventos sobre la tenencia responsable de animales que se engloban dentro del proyecto Tiendanimal Educa.

Protectoras de animales locales

En 2020 Tiendanimal fue galardonada como el Mejor Ecommerce de España. Tiendanimal colabora con más de 100 asociaciones protectoras de animales locales para fomentar la adopción, uno de los pilares de la compañía para mantener el cuidado y respeto por los animales.