UAX y Repsol se alían para impulsar el talento

Ambas empresas han firmado un acuerdo de colaboración para crear un marco compartido que contribuya al desarrollo del talento, a la transición energética y a la difusión del conocimiento, desde una perspectiva práctica, innovadora y con impacto real en la sociedad, según informaron.

UAX explicó que el acuerdo contempla cinco grandes ejes de trabajo "que reflejan el compromiso de ambas organizaciones con una educación conectada con los retos del presente y del futuro". En primer lugar, Repsol se convierte en aliado educativo del Grupo UAX, contribuyendo al diseño y desarrollo de programas que fomenten la empleabilidad de los estudiantes, así como al impulso de nuevas competencias para los profesionales de Repsol.

Esta colaboración contempla, además de estancias prácticas en Repsol y actividades inclusivas, la participación de profesionales de la compañía energética en acciones formativas y clases magistrales, así como en el modelo educativo 'UAX makers', a través del desarrollo de proyectos con estudiantes. Ambas entidades también trabajarán en la elaboración de planes formativos para empleados de la compañía, combinando el conocimiento aplicado de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), la especialización digital de The Valley Business & Tech School y la excelencia técnica de XTart FP parte del ecosistema del grupo educativo.

“Desde Grupo UAX creemos firmemente en el papel transformador de la educación, no solo como herramienta de progreso individual, sino como motor de cambio para las organizaciones y para la sociedad. Con iniciativas como esta reforzamos nuestro compromiso de formar a profesionales preparados para responder a los retos del mercado y la sociedad aplicando la tecnología con propósito. Porque nuestra alianza con Repsol trasciende la formación convencional. Se trata de un compromiso compartido con la innovación, la transición energética y el impacto social, desde una mirada humanista y con vocación de futuro”, manifestó Pilar Torres, directora del Área Business & Tech y de Empresas del Grupo Educativo UAX.

La directora general de Personas y Organización de Repsol, Carmen Muñoz, destacó que “para Repsol es fundamental establecer acuerdos sólidos en materia de formación, investigación y reducción de emisiones de CO2 con grupos educativos como UAX. Estas alianzas no sólo potencian el desarrollo de los jóvenes, sino que además impulsan soluciones conjuntas a retos actuales y la transferencia de conocimiento para avanzar hacia una sociedad más competitiva y sostenible”.

Movilidad

En el plano energético, el acuerdo refuerza la hoja de ruta de Grupo UAX hacia el NetZero mediante la integración de diferentes soluciones, como la generación de energía renovable, el despliegue de soluciones de movilidad de baja huella de carbono y la implementación de servicios de eficiencia, todo ello enfocado a la reducción de la huella de carbono del Grupo. Además, también se incluye una oferta de soluciones personalizadas para toda la comunidad educativa, facilitando así una transición energética inclusiva.

La colaboración del Grupo Educativo UAX se extiende también al interés en potenciar acciones de diferente naturaleza que puedan contribuir a la mejora de la actividad investigadora, a través de la ejecución de proyectos de I+D y el apoyo y transferencia de conocimiento universidad-industria.

Transición energética

Otro de los ejes contempla la acción social y la difusión del conocimiento. A través de proyectos impulsados por la Fundación Repsol, como sus programas de voluntariado corporativo o las iniciativas Open Room y Zinkers, y la colaboración con la Oficina del Voluntariado de la Fundación UAX, ambas organizaciones trabajarán para acercar los grandes retos de la transición energética a la ciudadanía, desde una perspectiva pedagógica, accesible y de concienciación social.