"Es necesario que los patinetes eléctricos tengan un seguro obligatorio"

-¿Qué periplo judicial espera a las víctimas de accidentes de tráfico como el ocurrido el 19 de marzo en la AP-4?

-Cuando se interviene en un procedimiento judicial, los tiempos son impredecibles. Por desgracia el ritmo de la Justicia dista mucho de lo deseable. Los procedimientos en la mayoría de las ocasiones se eternizan y, en un asunto como éste, donde existen varios perjudicados y por la propia gravedad del mismo, es previsible que hasta que se tenga sentencia pasen años. Lo más recomendable es, cuanto antes, que la víctima se persone en el procedimiento con su abogado y procurador, pues así podrá intervenir desde el principio en toda la investigación e instrucción del asunto. A partir de ahí se sucederán numerosos trámites.

-¿Por qué los procesos judiciales de accidentes de tráfico se eternizan en los tribunales?

-Los procedimientos judiciales tienen una dilación en este país que a veces es difícil de entender. Las distintas reformas procesales no han conseguido ni la eficiencia que se esperaba de ellas ni la rebaja en los tiempos de tramitación. En estos tiempos influyen multitud de factores, pero el común denominador es que todos ellos provocan una ineficacia de la Justicia en comparación con otras administraciones públicas. Pero tratándose de la Justicia, históricamente el poder político no ha dotado de los medios y reformas necesarios que la hagan realmente eficaz, eficiente y moderna. No hay una especial dilación en los procedimientos de tráfico, es algo sistémico que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales.

-En muchas ocasiones, tras un pleito, la víctima tiene que esperar a la sentencia para cobrar su indemnización, ¿no se puede agilizar para resarcir el daño antes?

-La ley prevé, y obliga a las aseguradoras, a que hagan pagos a cuenta de la indemnización que finalmente pueda corresponder, pues es una manera de mitigar el daño producido a las víctimas que en muchas ocasiones quedan impedidas para trabajar. La ley por tanto es garante de esos pagos a cuenta. El problema deviene cuando la aseguradora de turno muestra una pasividad en su deber de mitigar el daño y hacer frente a las consecuencias de un accidente. Precisamente para disuadir a las compañías, está la figura de los intereses moratorios que penalizan estos comportamientos con cantidades muy relevantes, pero aún así, la práctica nos sigue demostrando que aún hay aseguradoras a las que sale a cuenta no pagar antes de los dos años, pues pueden jugar con ese dinero con inversiones que le rentabilizan mucho más.

-La nueva forma de desplazamientos en las ciudades ha generado numerosos siniestros con los patinetes o vehículos de movilidad personal (VMP), ¿cree que este tipo de vehículos están correctamente regulados?

-Este asunto es especialmente delicado en el momento actual. Hoy por hoy, las regulaciones de patinetes están dispersas en multitud de normas locales, sin que encontremos una norma nacional que estandarice su tratamiento. Actualmente existe una reforma en ciernes que previsiblemente pueda ser aprobada para principios de 2025, en la que ya veremos si el Estado legisla correctamente este tipo de vehículos, pues resultaría absolutamente necesario el establecimiento de un seguro obligatorio para proteger a las víctimas. Y no sólo a éstas, también el patrimonio de los responsables.

-¿Se ha quedado alguien sin cobrar en un siniestro de este tipo?

Pensemos en un ejemplo dramático y que, por desgracia, se está dando cada vez más: menor de edad que circulando con patinete provoca la muerte o unas lesiones graves a un peatón. En este supuesto, la víctima no tiene posibilidad de reclamar a una aseguradora el importe de su indemnización -salvo que haya un seguro voluntario de ese patinete o, eventualmente, pueda haber un seguro multirriesgo de hogar que pueda cubrir dicha contingencia, lo cual no es ni mucho menos siempre-, por lo que se puede ver en una silla de ruedas y no resultar indemnizado porque los padres del menor no tengan patrimonio suficiente para responder del accidente. Esto es algo gravísimo de lo que la Administración no está dando respuesta a la ciudadanía, generando un importante problema social pues las víctimas quedan desprotegidas.

-¿Y en caso de que sean solventes los padres?

-Pensando en la otra cara de la moneda, de ser solventes los padres del menor, lo que les puede conllevar es el pago de unas indemnizaciones que pueden llevarlos a la ruina, pues con lesiones de gravedad, en aplicación del baremo de tráfico, en determinados supuestos se pueden alcanzar varios millones de euros. Y hoy por hoy, con la regulación del seguro que tenemos, el Consorcio de Compensación de Seguros no se haría cargo de estas indemnizaciones. Es por ello que resulta más que conveniente, yo diría que de obligado cumplimiento, que se estableciera un sistema de seguro obligatorio para los VMP.

-¿Qué cualidades debe tener un letrado para actuar en estos casos?

-En primer lugar, una formación y reciclaje constante en esta materia, que es objeto de modificaciones legales y jurisprudenciales. A partir de 2015, el escenario de los accidentes de tráfico ha cambiado de una forma sustancial, con una complejidad nunca antes conocida, que hace que para poder acometer la labor profesional en esta materia se tenga que estar constantemente asistiendo a cursos, congresos y másteres.

-¿Qué objetivos persigue su asociación?

-Nuestra asociación es la única a nivel nacional que aglutina a abogados de víctimas, siendo condición indispensable para pertenecer a ella no trabajar para ninguna aseguradora. Se vislumbra así esa vocación de servicio a las víctimas que todos los que formamos parte de Adevi tenemos en nuestro ADN.

-Si una víctima de accidente de tráfico necesita asesoramiento e información, ¿cómo se le puede ayudar desde la asociación?

-Contamos con más de 200 asociados repartidos por todo el territorio nacional, perfectamente especializados, que aconsejan y asesoran diariamente a víctimas de accidentes, por lo que la mejor manera de velar por el interés de sus derechos es contactar con alguno de nuestros miembros.

-El Congreso Nacional de Adevi se celebrará en Sevilla en mayo, ¿qué se va a tratar allí?

-A este congreso van a asistir numerosos ponentes de primer nivel donde tratarán muchos de los problemas con los que, tanto víctimas como abogados, nos encontramos en el día a día en la tramitación de los siniestros. Se estudiarán las últimas novedades jurisprudenciales relativas a la responsabilidad civil y seguro, precisamente la necesidad del seguro obligatorio de los VMP y la responsabilidad civil derivada de ello, cuestiones sobre defensa jurídica, biomecánica, seguro voluntario, negligencias médicas y daño moral, entre otras muchas.