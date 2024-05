Noel Schajris: "Hay que hacer música desde la libertad absoluta y el amor por el arte"

A pocos días de embarcarse en su gira por España, y con el reciente lanzamiento de su último proyecto Siempre Lo Supe, Noel Shajris reivindica su amor por la música y cómo esta debe ser concebida como un arte.

Este cantautor, pianista y productor latinoamericano acumula una trayectoria musical de más de 20 años en los que ha vendido más de 25 millones de discos y 1 millón de entradas. También forma parte del legendario dueto Sin Bandera junto a Leonel García, con quien acumula otra larga trayectoria y además ha ganado dos premios Latin Grammy.

Schajris es un artista revolucionario, que se opone a la industria musical dominada por la inmediatez y los algoritmos. Una de sus aportaciones más significativas es la creación de su propia plataforma NS Music. Su gira Siempre Lo Supe pasará por siete ciudades españolas a lo largo del mes de mayo. Una de las paradas será Sevilla el 15 de mayo en el Teatro de Triana, concierto para el cual las entradas están disponibles en este enlace.

- Para quien no le conozca, ¿Quién es Noel Shajris y cómo se definiría artísticamente?

- El artista refleja a la persona. Y yo toda mi vida he sido muy curioso, de estar en movimiento interno y externo. Siempre me ha gustado mucho probar cosas nuevas. No puedo cantar la misma canción igual dos veces. Por eso amo el jazz, la espontaneidad del momento. Ese eterno presente donde lo único permanente es el cambio, como el universo mismo. Estoy en esa búsqueda constante de la motivación y de la inspiración.

La música es un vehículo maravilloso, porque es pura vibración. Encuentro en ella un aliado maravilloso para poder estar buscando en ese eterno presente. Cada show que hago es muy diferente, un universo distinto. Me fascinó cuando estuve en un espectáculo de flamenco en Sevilla, en el barrio de Triana, porque son artistas que están en interactuando entre ellos, improvisando... lo sentí mucho como el jazz. Regresar a ese barrio ahora para dar un concierto me fascina.

- Acumula una trayectoria musical de más de 20 años, en los que además ha lanzado seis discos. ¿Qué balance hace de su carrera hasta el momento?

Yo creo que es un balance muy positivo, porque seguimos aquí. Mientras siga habiendo gente que compre entradas para verme y escucharme, o metiéndose en mi plataforma. El primer disco que saqué fue en el año 1999. Son 25 años disfrutando mucho y aprendiendo cada vez más. El aprendizaje se trata de despojarse cada vez más de uno mismo y de estar al servicio de la música. El proceso de dejar de ser uno y convertirnos en música cada vez más. La verdadera estrella de todo esto es la música.

- Entre esos proyectos, el más reciente que lanzó fue en 2023 bajo el título Siempre Lo Supe. ¿Qué puede contarnos de este disco?

- Es un proyecto que habla de esa magia que uno persigue, un regalo al que busca. Es un disco que me fascina. Tiene siete canciones en la versión física, las cuales después han tenido nuevas versiones en el disco digital. Cada una de ellas las voy a cantar en los shows. Quiero mostrarlas en vivo, con una banda de músicos espectacular. Este disco es muy mágico y lo he ofrecido de una manera muy especial en mi propia plataforma.

- Siempre Lo Supe, fue lanzado íntegramente en tu propia plataforma de streaming. ¿Qué le llevó a crear su propio servicio para compartir tu música?

- Creé una app que se llama NS Music y la plataforma noelschajris.fan. Ambas están ligadas pero en diferentes formatos. Me di cuenta, bastante tarde, de que no podía seguir a merced de que gente que no es música ni artista, de las industrias, las plataformas, las discográficas... que sean dueños de la música que ha salido de mi corazón y que sean los que se llevan las ganancias mayoritariamente. Me di cuenta que no podía ser solo parte del negocio musical, sino que tenía que convertirme en el negocio que me conviniera a mi como artista y creador de contenido.

A los artistas nos prestan el dinero las discográfica, pero nosotros hacemos todo el trabajo. Es como si nos dieran todos los ingredientes para elaborar un pastel, nosotros lo hacemos pero nos acabamos quedando solo con una pequeña porción. Ellos son los verdaderos dueños del pastel. El engaño en la industria es dar dinero por adelantado a todos los que empezamos alguna vez y queremos salir adelante. Pero al final, es dinero que debes y pagas toda la vida. Es el peor préstamo que puedes pedir en la vida. Me di cuenta de no podemos seguir así.

En Latinoamerica soy el único que lo ha hecho. El resto, cada uno en su proceso, irá generando esos cambios que son muy necesarios para recuperar el control de la música. También es necesario educar a los fans que te siguen para que te apoyen en aquello que generas. En mi caso, la respuesta ha sido preciosa. Es muy necesario hablar de esto, porque el modelo de negocio que ha existido hasta ahora no está al servicio del artista.

- ¿Cree que las plataformas de streaming están condicionando la música y la libertad artística de los cantantes?

- Como dije antes, los dueños de las plataformas no son músicos o artistas. Todo lo que genera el control de la música es gente que está pensando en el negocio. Pero los algoritmos y todo lo que lo engloban, han desvalorizado mucho la música y han provocado que todo suene igual. Todo el mundo quiere facturar y ganar dinero, lo cual es cada vez más difícil, aunque hagas cosas que ni si quiere sientes. Creo que hay que hacer música desde la libertad absoluta y el amor por el arte.

También es importante generar una relación directa de accesibilidad con los fans. Para ello podemos usar la tecnología, pero a nuestro favor. Yo por ejemplo la estoy usando para hacer mi propia aplicación y plataforma y para conectar con todos mis fans. Estoy en permanente contacto con ellos mediante un grupo de Telegram, eso es algo único que me permite estar en contacto con un público real.

- Con la forma de distribuir y promocionar tu música, ha conseguido mantener su esencia en todo momento...

- De repente, hay 250.000 canciones cada viernes que al algoritmo no le importa. A las plataformas no les importa si escuchaste la canción entera o quién la compuso. Solo importa el play o stream. La música está completamente desvalorizada. Hay un corazón detrás de mucha gente, que está dándolo todo para poder conectar. Con la cantidad de canciones que se estrenan cada semana, es muy complicado que alguien sepa que existes. Lo único real al final son las cien personas que te ven en el bar donde tocas cada viernes. La realidad es que no necesitas millones de algo, sino personas que te sigan y te den ayuda en tu plataforma.

- Además de triunfar como solista, tiene una importante trayectoria en el dueto Sin Bandera con Leonel García. ¿Cómo es compartir música con otro artista?

- Es una belleza. Estamos completando por Sudamérica nuestra gira juntos del disco Frecuencia, que muy poca gente conoce porque a la discográfica no le interesa trabajar con él. Nosotros somos el único grupo pop que hacemos más de 80 shows por gira. Pero ellos se llevan una tajada de los shows, cuando no hacen nada por ellos, no hacen promoción. Para mi, este es uno de los mejores discos que hemos hecho Sin Bandera.

El videoclip del tema Nadie, ganó cerca de 30 premios a nivel internacional y es uno de los mejores que hemos hecho a nivel artístico. Es un disco plagado de belleza y de arte, que estuvo nominado a los Latin Grammy en su momento. Pero nadie conoce las canciones de este disco porque no les interesa promocionarlo. Estamos terminando la gira, la cual existió gracias a William Ramírez. Yo trabajo desde hace más de 10 años con él. Y ahora vamos para España. Me siento feliz de lo que hemos logrado Sin Bandera, y con este disco y gira. Tenemos muchos planes para seguir haciendo cosas a partir de 2026. Sueño con un Sin Bandera libre, donde seamos dueños de nuestra música y podamos tener otro tipo de realidad

- En mayo aterriza en España con su gira #SiempreLoSupe. ¿Qué podemos esperar de estos conciertos?

- Es un sueño poder hacer ocho fechas. Para nosotros es una apuesta increíble. En cada ciudad hay artistas locales invitados maravillosos. También va a estar abriendo cada concierto una artista colombiana increíble que se llama AleMor. Ella hizo una versión de mi canción Siempre Lo Supe que me emocionó mucho. Hemos hecho también la canción y el video juntos. Va a estar también Jesús Molina, que es parte de mi banda. Es un gran pianista de Colombia. Tenemos un proyecto increíble que estamos llevando a cabo con mi discográfica Dynamo Producciones. Me acompañará una banda de músicos muy buenos. Va a ser un deleite porque con ellos yo puedo darme ese lujo de hacer ideas en el momento y me van a seguir. Es una belleza, no veo la hora de disfrutar con todo el público español.

- Una de las paradas de su gira será Sevilla el 15 de mayo, ciudad en la que ya estuvo durante la celebración de los Latin Grammy de 2023. ¿Cuáles son sus expectativas de la ciudad para esta ocasión y qué conoce de la cultura local?

- Sevilla me vibra, me ilusiona y me encanta. En noviembre la encontré como una ciudad mágica. Tengo la imagen de estar con mis hijos paseando en un carruaje con caballos y dando de comer a las palomas. Tengo recuerdos preciosos. Me encantó también el tablado flamenco al que fui en el barrio de Triana, en la calle Duarte. Es una belleza de ciudad.