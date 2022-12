Pastora Soler: “No me considero artista si no estoy encima de un escenario”

Pilar Sánchez (Coria del Río, 1978), artísticamente conocida como Pastora Soler, es una de las voces más valoradas del panorama nacional. Comenzó en la música cuando apenas tenía cinco años, y ahora, a sus 44 primaveras, después de una larga trayectoria artística que le ha llevado incluso a representar al país en Eurovisión, saca a la venta su treceavo álbum musical, Libra, compuesto por doce historias únicas. Esta artista sevillana, muy implicada también con la salud mental, se considera una persona intuitiva y sensorial, y recibe con “buenas energías” este nuevo trabajo, en el que ha depositado “mucha ilusión”.

–Libra es su álbum de estudio número 13, ¿es supersticiosa?

–Era supersticiosa, pero con las típicas supersticiones conocidas por todos. Hubo, sin embargo, un tiempo en el que me pasaron tantas cosas que lo dejé a un lado. Sí que me dejo llevar mucho por las intuiciones; soy muy de energías y, al final, para mí el número 13 es muy poderoso y bonito.

–¿Qué es lo que siempre se calló?

–Yo no soy mucho de callarme las cosas. Aunque los libras somos muy observadores y en un momento de mi vida siempre he sido (y sigo siendo) calladita, a la hora de decir las cosas no suelo callarme. Eso sí, no soy de esos amigos ultrasinceros que te dicen las cosas sin filtros, no, en ese sentido soy muy prudente. Pero a la hora de pedir perdón, o de dar gracias o de decirle a la gente lo importante que es para mí, sí lo hago. Respecto a lo que dice la canción, Lo que siempre me callé, que es el perdón a tiempo, sí suelo decirlo.

–En una entrevista dijo que “la pasión por lo que haces te transforma”, ¿es así?

–Sí, claro. En esta profesión te das cuenta de que tiene que existir la pasión y la vocación. De hecho, cuando he pasado momentos malos es porque he perdido la ilusión. Este trabajo, al conllevar tantas etapas difíciles y sacrificadas en ciertos momentos, la pasión es la que lo sostiene. Y, por ejemplo, ese poder que tiene el director y el estar encima de un escenario, siempre digo que me transformo. Yo no me considero artista si no estoy en un escenario. Después me gusta ser normal y que mi vida sea lo más normal posible, pero sí hay una fuerza sobrenatural que me viene cuando estoy en un directo.

–Lleva prácticamente toda su vida dedicada a la música, ¿reconoce a Pilar Sánchez detrás de Pastora Soler?

–Sí, por supuesto. De hecho, cuando han habido crisis en mi vida ha sido, quizá, por nutrir más a la parte artística que personal. Es en ese momento en el que te das cuenta lo importante que es el equilibrio. Quizá por eso soy buena Libra, por mantener las dos partes. Suele ocurrir que si Pilar está bien, todo con Pastora va a fluir, pero si la parte personal no está cuidada, difícilmente la artista puede creerse las historias que canta.

"Sé que lo fuerte de mi música es mi voz, y las voces grandes suelen ser también las más frágiles”

–Está considerada “la voz de España”, ¿pesan las expectativas?

–Para mí, simplemente el que la gente me tenga como una de las voces femeninas de este país, es un gran halago. En España hay grandísimas voces a las que admiro muchísimo y, que después de tanto tiempo me haya convertido en un referente para una parte del público, es un honor. Que me consideren “la voz de España” es una responsabilidad. Yo sé que lo fuerte en mi música es mi voz, y suele ocurrir que las voces grandes acostumbran a ser siempre las más frágiles, porque tenemos que estar al cien por cien. Te llena de la responsabilidad de estar cuidándote continuamente.

–Fue de las primeras personas que se sentó con Ana Pastor en El Objetivo a hablar de salud mental.

–Me senté con Ana Pastor cuando, hacía relativamente poco, había atravesado un problema de salud mental. Para mí es importante el haber hablado en su momento sin querer descubrir nada, solo quise compartir con mi público lo que me estaba pasando. En aquel momento no era tan común hablar con naturalidad de algo que es muy habitual. Cuando volví, después de tres años, casi todas las entrevistas se basaron en hablar de eso, y para mí nunca ha sido un tema que no haya querido tocar, sino todo lo contrario: en todo momento intento aportar algo que es muy importante y dar luz a un camino en el que todavía queda mucho por hacer.

–¿Influye el estar tan expuesta a la opinión pública?

–Claro. Cuando te expones tanto al público, te das cuenta de lo frágil que eres. Cuando hablan de ti, o las críticas, o cuando un día no te sientes bien... yo creo que somos muy vulnerables por estar tan expuestos. Igualmente, creo que el momento que vivimos ahora, después de la época que hemos atravesado debido a la pandemia, todos nos sentimos muy frágiles ante la sociedad.

–Es la voz del tema principal de la recién estrenada película La piel del tambor, de Sergio Dow. ¿Ha sido una experiencia nueva para usted?

–Sí, ha sido una experiencia nueva. Además, ha sido de la mano de Roque Baños, la persona que más bandas sonoras ha hecho en este país. Antes de esto había hecho una banda sonora de un corto de animación que estuvo nominado a los Goyas. Fue una experiencia bonita, pero no es, como en este caso, llegar a la gran pantalla en una gran producción. Ha sido una gran experiencia volver a trabajar con Roque Baños.

–Ha ido a Eurovisión, su voz se conoce en el extranjero, es presentadora de televisión y una de las voces de referencia del país, ¿hay algo que le quede por hacer en su carrera?

–Sí, sí, muchas cosas todavía. El seguir haciendo discos, en los tiempos que corren, se va a convertir en una meta que hay que valorar. En el camino aparecen cosas que te llenan de ilusión, y en esos pequeños detalles siempre hay mucha ilusión y magia. Yo sigo, por ejemplo, con mi meta de cantar con Céline Dion, y sé que algún día lo conseguiré. Nunca hay que perder la ilusión por seguir caminando.