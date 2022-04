"Estamos diagnosticando a los 30 años tumores de piel que antes veíamos a partir de los 70"

David Moreno (Sevilla, 1972) es un veterano de la innovación en la atención sanitaria. Lleva 15 años siendo pionero, desde su dedicación a la dermatología, en implantar y normalizar a gran escala los sistemas de telemedicina para mejorar la calidad asistencial. Los logros que ha impulsado en la sanidad andaluza, desde su función como Jefe de Dermatología del Hospital Virgen Macarena le han llevado a la presidencia del 18 Congreso Europeo de la Asociación de Dermato-Oncología (EADO) que desde el jueves 21 hasta el sábado 23 se celebra en Sevilla por primera vez tras visitar París en su última edición en 2019 y que congregará a más de 750 profesionales y expertos de todo el mundo.

- Presidente del mayor encuentro científico internacional sobre cáncer de piel, que además se celebra en Sevilla y Andalucía por primera vez. Esto no cae del cielo...

- El congreso lo podemos aceptar, en parte, como un reconocimiento. Como usted dice, esto no cae sin más. Llevamos muchos años de recorrido en la atención, diagnóstico precoz y en el tratamiento del paciente con cáncer de piel en cualquiera de sus modalidades. Y esto ha hecho que poco a poco nos hayamos ido posicionando en estos últimos 10 ó 15 años entre otros grupos importantes y líderes en el tratamiento de esta enfermedad y fruto de esos progresos nos llega esta oportunidad. Concretamente, lo solicitamos hace cinco años y nos lo aceptaron, yo entiendo, que como un reconocimiento a nuestra participación, implicación y dedicación, en definitiva, al cáncer de piel desde hace ya más de una década.

- ¿Que supone para nuestra comunidad acoger un congreso internacional como éste?

- En el congreso vamos a tener la oportunidad de compartir los últimos avances tanto en procedimientos diagnósticos del cáncer, tanto el melanoma como el no melanoma, y, por supuesto, las novedades terapéuticas tanto de tratamiento médico, de inmunoterapia o de tratamientos quirúrgicos para cualquier tipo de cáncer de piel. Además, la oportunidad de acoger y organizar este congreso aquí también nos sirve para visibilizar que nuestra tierra cuenta en su propio medio con profesionales muy bien entrenados en la atención de cualquier situación que genera el cáncer de piel en cualquier persona y también es importante saber que cualquiera de estos avances que han demostrado beneficios en el paciente está accesible en nuestro medio sanitario público.

- ¿Qué novedades trae este congreso?

- Está centrado en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y, sobre todo, en sus formas más avanzadas y que pueden comprometer la vida de las personas. En esa línea, vamos a oír mucho estos días sobre las ultimas incorporaciones del tratamiento con inmunoterapia, sobre todo, en el melanoma avanzado, que es un problema ante el que hace algunos años no teníamos muchas opciones terapéuticas y ahora ya sí las tenemos, partiendo siempre de la teoría de que la cirugía es el tratamiento más temprano y eficaz para mejorar la supervivencia en estos pacientes. También en cáncer de piel no melanoma vamos a hablar de muchas novedades terapéuticas, con la inmunoterapia, que están dándonos muy buenos resultados en pacientes a los que no podemos operar. En cuanto a tratamiento quirúrgico, también aportamos novedades. Concretamente, desde nuestro grupo aquí en Sevilla, en cirugía del melanoma avanzado. Llevamos trabajando más de dos años en una opción de tratamiento de una intervención quirúrgica conservadora y vamos a tener la oportunidad de difundirla ante los compañeros europeos.

- ¿Cómo han evolucionado los tratamientos para curar el cáncer de piel?

- Ha habido una evolución muy favorable a prolongar la supervivencia en esos pacientes con situaciones más avanzadas y tumores más comprometidos. Cada vez estamos diagnosticando más cáncer de piel, la incidencia está aumentando, pero tenemos dos buenas noticias y es que cada vez los estamos diagnosticando de forma más precoz, con lo cual la posibilidad de curarlo son mayores, y también es verdad que estamos avanzando y estamos consiguiendo cada vez más tratamientos para esas versiones para las que antes no teníamos ninguna opción.

- ¿Cuál es la incidencia del cáncer de piel en Andalucía?

- Si hablamos del melanoma, que es el menos frecuente pero el que más puede comprometer la vida del paciente, en Andalucía estamos en unos 10 pacientes por cada 100.000 personas y año, es decir, estamos hablando de entre 800 y 900 pacientes nuevos con melanoma cada año. Si nos vamos al cáncer no melanoma, la frecuencia se dispara. Podemos hablar del carcinoma basocelular como el más frecuente. Y aquí ya estamos hablando de una frecuencia de alrededor de 150 personas de cada 100.000 anuales, lo que refleja que en Andalucía entre 12.000 y 15.000 personas van a tener un carcinoma cutáneo cada año.

- ¿Cuáles serían las señales de alarma para ir al dermatólogo y descartar un posible cáncer de piel?

- La grandísima ventaja y oportunidad que nos ofrece el cáncer de piel, y que no nos ofrece ningún otro tipo de cáncer, es que el propio paciente el que se lo ve directamente. No se necesita ninguna prueba. Es él mismo el que puede ver cómo una mancha que ya tenía comienza a cambiar, cambios que le llaman la atención, o también ante cualquier lesión de nueva aparición a cierta edad. Siempre debería de consultarse con el médico de familia y, en función de sus características, éste lo remitirá para que lo vea el dermatólogo. Es muy importante incidir en la conciencia sobre el diagnóstico precoz ya que, a pesar de todos los avances, la cirugía precoz del cáncer del piel es la opción que mejor asegura la curación.

- ¿Qué población es la que más riesgo corre?

- Aquí podemos hablar de dos grupos de población. En principio, el patrón clásico de persona de edad avanzada que debido a la exposición solar acumulada a lo largo de la vida desarrolla un cáncer de piel, pero en las última década estamos asistiendo a tumores cutáneos, prácticamente de todos los tipos, en personas cada vez más jóvenes y esto se relaciona con actividades de ocio, recreativas y deportivas, en su mayoría. Estamos diagnosticando a los 30 y 40 años los mismos tumores que antes veíamos a partir de los 60 ó 70.

- Además de revisiones periódicas y protección contra los rayos del sol, ¿existe alguna otra manera de protegerse?

- Los consejos que damos a una persona en la que hemos tratado un cáncer de piel son los mismos que para aquellas personas sanas. El problema es que hasta que no tenemos este problema, no nos sensibilizamos con la importancia de la protección solar. También es clave el uso de prendas como una gorra o un sombrero que nos den sombra, sobre todo, en la latitudes que tenemos en Andalucía y la exposición al sol que tenemos aquí y cuando vamos a la playa o a la piscina, sobre todo, en los más jóvenes. Si vamos a estar mucho tiempo, es crucial el uso de fotoprotector, no sólo echárselo una vez, sino usarlo adecuadamente y en repetidas ocasiones cada cierto tiempo. Son las medidas fundamentales para la población en general y desde la infancia para que se tome conciencia.