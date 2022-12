“Las ganas habilitan la capacidad de una persona para ser mejor”

Vanesa Martín Mata (Málaga, 1980) empezó estudiando Magisterio y Pedagogía en la Universidad de Málaga, pero pronto emigró a Madrid para convertirse en una de las cantantes andaluzas con más nombre en el panorama nacional e internacional. Desde que publicara Agua en 2006, han transcurrido 16 años en los que ha publicado ocho álbumes que la han empujado a ser una de las Vanesas más famosas de España.

Sus últimos trabajos, Todas las mujeres que habitan en mí (2018) o Siete veces sí (2019) llegaron a ser disco de platino –más de 40.000 copias–, unos precedentes que asentaron el terreno para que Placeres y pecados haya alcanzado en Spotify, en apenas unas semanas, casi cinco millones de reproducciones.

–Placeres y pecados es su último trabajo discográfico, ¿qué comparte aún con la Vanesa Martín que grabó Agua en 2006?

–Todo. Lo único es que ahora estoy más evolucionada, tengo más experiencia y tengo más claro cómo quiero mostrarme. También el sonido está mucho más depurado, más actualizado, lógicamente. Pero conservo absolutamente todo, como la ilusión, que siempre la siento como si fuera la primera vez; cada vez que saco un disco lo siento como el primero. Estos años han sido de mucho aprendizaje, trabajo, constancia y experiencias inolvidables. Este disco viene con una serenidad, una libertad y una pasión que, creo, son el eje vertebral.

–¿Y ha perdido algo de ella?

–Quizá haya perdido miedos y algún pudor, pero siento más la sensación de haber ganado y de haber complementado que otra cosa. La matriz y la esencia de aquella Vanesa sigue estando intacta.

–Una de las canciones de su nuevo disco que más han sonado ha sido Punto y coma, ¿cuándo hay que poner este signo de puntuación en la vida?

–Tengo que hacer un inciso, porque estoy sorprendida con la reacción de la gente en general y de los medios de comunicación, porque Punto y coma, Cuando no estabas, Marzo o Verano eterno se están situando a la cabeza. Respecto a la pregunta, un punto y coma hay que poner en muchas situaciones en la vida en la que cada uno necesita una pausa o una reflexión.

–El disco se llama Placeres y pecados. Son dos cosas que, al parecer, suelen ir de la mano, ¿no?

–Para mí sí porque me aparto de todo el concepto religioso y, bajo mi punto de vista, los placeres principales que nos cimientan son aprender, comer, dormir, vivir el sexo, en mi caso subirme a un escenario, compartir con mi gente o viajar, y considero que el pecado es privarme de todo eso o perder la propia identidad.

–¿Qué espera de este nuevo trabajo?

–Por la respuesta que está teniendo, que está siendo muy buena tanto en redes sociales como por parte de los medios de comunicación, espero que siga aumentando y creciendo. Espero que sea un disco que acompañe mucho y complemente mucho la vida tanto de las personas que me siguen como de las que se acerquen por primera vez a conocer mi música. También espero que nos dé muchas alegrías; que la gira sea bonita –que va a ser en España, Latinoamérica y Estados Unidos en 2023–, y espero que sea un disco que deje huella e invite a la reflexión de la búsqueda de la pasión y de la libertad de desarrollo, crecimiento y belleza.

"Considero que el pecado es privarse de los placeres o perder la propia identidad”

–Hace ya 16 años que comenzó en el mundo de la música, y desde entonces se ha construido un nombre con mucho peso en el gremio, ¿pesan las expectativas?

–Hay una responsabilidad respecto a que, cuanto más crece mi música, más van creciendo las plazas a dónde vamos: las ciudades, los países... No siento presión, siento desarrollo y siento ganas; a mí me gusta mucho mezclarme con otras culturas, conocer, viajar y si por mi profesión encima lo hago, es un regalo. Al principio me daba como un poco de pudor decir que estaba trabajando cuando, realidad, me estaba divirtiendo y disfrutando muchísimo de lo que estaba viviendo. No siento presión, tengo la suerte de tener un equipo que trabaja duro pero que no me hace sentir tampoco presionada, pero sí tengo, claro, la ambición del desarrollo, el aprendizaje y la búsqueda.

–En todas las entrevistas que ha dado ha hablado de las ganas, ¿son importantes para usted?

–Para mí es primordial. Cualquier persona que tenga ganas es la que se levanta cada día, la que se recompone, la que disfruta del sol o de cualquier cosa. Las ganas habilitan la capacidad de una persona para ser mejor.

–El disco salió el 25 de noviembre, ¿está teniendo una buena aceptación?

–Está siendo increíble. Brutal. Las firmas se están llenando y estamos todos felices y contentos. Mucho.

–Le ha pillado este estreno a las puertas de la Navidad, ¿va a poder disfrutar con sus seres queridos?

–Siempre. En Navidad siempre paro y me quedo con mi familia, mis perros y mi casa. Somos muy piña, muy de estar juntos. Estoy deseando tomarme un tiempo libre; han sido dos años muy intensos.