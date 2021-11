"Hemos logrado el fármaco más activo de la historia contra el cáncer de mama"

El oncólogo Javier Cortes, director del International Breast Cancer Center (IBCC), ha coordinado un ensayo internacional de un fármaco que logra frenar el cáncer de mama metastásico en el 78% de los casos y que el tumor desaparezca en un 16%. Es su último gran logro, pero tiene muchos más. Muy comprometido con la investigación, prevención y tratamiento del cáncer de mama, dirige el primer centro de España hiperespecializado en oncología mamaria. Ha participado activamente en el desarrollo de 9 medicamentos contra el cáncer de mama mestatásico y forma parte de más de 150 proyectos científicos sobre la enfermedad.

Triple negativo, HER-2 positivo, hormonales....¿cuántos tipos de cáncer de mama hay?

Básicamente, yo diría que existen como cuatro grandes tipos de cáncer de mama. Para que se haga una idea. Cuando la mujer está embarazada o con la ovulación el pecho se inflama un poco y eso pasa porque todas las células de la mama tienen receptores de estrógenos y receptores de progesterona, es decir receptores hormonales, y eso hace que, al aumentar las hormonas el pecho se ponga un poquito más grande. Bueno pues hay tumores que conservan los receptores de hormonas y esos son los que llamamos tumores hormonales. Estos se dividen en dos grupos: agresivos y no agresivos. Hay otro tipo de tumores, que tienen una proteína que se llama HER2 que la tienen muy sobrexpresada, es decir, mucho más alta de la normal y esos son los tumores HER2 positivos. Y también tenemos los tumores triple negativo, que son aquellos en los que las células de este cáncer no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona y tampoco producen exceso de la proteína HER2.

En uno de ellos, el HER2 positivo, se han conseguido importantes avances según presentó usted mismo en el último congreso de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica (ESMO 2021), ¿cuáles son las novedades?

Es uno de los tumores biológicamente más agresivos y cualquier avance es muy significativo. Pero lo que hemos conseguido demostrar con el estudio DESTINY-Breast 03 supone el haber alcanzado los mejores resultado en la historia en cáncer de mama. Para que se haga una idea, nosotros, en Oncología, hablamos de control de la enfermedad y, en este tipo de tumor, ya pretratado, el control de la enfermedad con los mejores fármacos que tenemos es entre 6 y 7 meses. Pues el fármaco que se ha empleado es, al menos, dos años. Es decir, estamos más que triplicando la eficacia que teníamos. En cuanto a respuesta completa, es decir, que desaparezca toda evidencia del tumor, se ha conseguido en el 16% de pacientes. Un dato muy importante partiendo de la base de que son pacientes con cáncer metastásico y que ya habían sido tratadas previamente. Y si hablamos de control control de la enfermedad en un año, más o menos en el 78%, pasados 12 meses el tumor sigue controlado.

¿Cómo actúa el fármaco?

El fármaco utilizado se llama trastuzumab deruxtecan y es un caballo de Troya, es decir, combatiendo el tumor desde dentro. Se trata de un anticuerpo o proteína (trastuzumab) que lleva un tipo de quimioterapia oculta (deruxtecan), que las células tumorales no detectan. El anticuerpo se une a una especie de antena, el receptor HER2, que se encuentra en la membrana de las células tumorales, entra en su interior y, una vez dentro, es capaz de liberar la quimioterapia y matar al tumor.

¿Podríamos estar ante una gran oportunidad también para pacientes con tumores curables?

Por supuesto. Y se hará en la siguiente línea de investigación en la que estamos ya inmersos.

¿Se podría aplicar en el futuro a otro tipo de cáncer?

Fíjese que hemos dicho que este tratamiento es una especie de caballo Troya y necesita una puerta en esas membrana celular. Por lo tanto, todos los tumores que tengan esa puerta de entrada, son tumores que, a priori, podrían beneficiarse de este tratamiento. Es por ello que la investigación está ahora en seguir avanzando en cáncer de mama, en pacientes con más HER2 y con menos; pacientes curables, ver si somos capaces de aumentar el volumen de pacientes curados con menos cantidad de fármacos; y, por supuesto, otro tipos de tumores que también tengan esta puerta de entrada. Pacientes con cánceres de pulmón, gastrointestinales, de páncreas, incluso, y otros muchos tipos de tumores en los que se está estudiando con resultados muy prometedores.

Con estos resultados, ¿estamos ante un hito en la historia del tratamiento del cáncer?

Yo le diría que, considerando toda la historia, considerando todos los tipos de tumores y considerando tanto el cáncer de mama metastásico como no metastásico, es decir, todo el cáncer de mama, es es el estudio más positivo de todos y es el fármaco con mayor actividad de la historia en cáncer de mama. Es algo espectacular.

¿Cuándo podrán las pacientes acceder a este fármaco?

Hoy. Hay matices, pero se pueden beneficiar desde ya. El médico lo tiene que ver claro y hay dos contextos. Uno, en pacientes menos pretratados y, otro, en pacientes más pretratados. En los primeros, es decir, pacientes que hayan recibido solamente una línea o dos de tratamiento, tenemos ahora un estudio nosotros al que todos los paciente pueden acceder y lo pueden recibir de forma gratuita. Para aquellos pacientes que ya sean muy pretratados, también lo pueden recibir desde ya, simplemente hay que hacer una petición, y pueden conseguirlo también gratuito.

Entonces, ¿es ya un fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento?

De forma condicional, pero sí, está aprobado y, por tanto, se puede administrar.

El cáncer de mama, a medio plazo, ¿podría dejar de ser una enfermedad mortal?

Yo creo que sí. No me atrevo a decir en un plazo corto o medio día, ahí diría que no, pero a largo plazo diría que sí.

¿Considera que tenemos una falsa impresión sobre la la curación del cáncer de mama?

Cuando se habla de cáncer de mama se habla como de un cáncer que se cura, pero se cura un 75% ó 80% máximo de los casos, pero hay un 20% que no se cura. Y por tanto todavía tenemos en España entre sis mil y siete mil pacientes, sobre todo, mujeres, pero también hombres, en los que el tumor se desarrolla con metástasis. Entonces, tenemos que seguir investigando muchísimo por esos pacientes para los que nuestro objetivo ya no es curarlos, sino cronificar la enfermedad en la medida de lo posible. Vamos por buena línea, pero todavía no nos queda mucho.

¿Qué es lo más importante para un buen pronóstico en el cáncer de mama?

Pues le diría que son tres los puntos claves. Primero un diagnóstico precoz. Segundo un muy buen tratamiento y muy buen equipo médico. No todos los profesionales son iguales y no todos los hospitales son iguales. Y lo tercero, yo siempre digo una cosa, segundas opiniones, son muy importantes. Da igual en la pública que en la privada porque un error puede no tener vuelta atrás.

¿Hacia donde camina la investigación contra el cáncer?

Después de este hallazgo, que hemos dicho que es como un caballo Troya, el objetivo es tener más y mejores caballos. Estamos trabajando mucho dentro de inmunoterapia. Por primera vez tenemos fármacos que mejoran el pronóstico en cáncer de mama triple negativo. Por ejemplo, ahora tenemos un estudio en Andalucía con inmunoterapia donde el paciente no paga absolutamente nada, con resultados magníficos. También es muy importante alcanzar un mejor conocimiento de la biología molecular de nuevos dianas terapéuticas, mejor conocimiento de la biología del cáncer, mejores técnicas para un diagnóstico precoz y el tema de las vacunas, ahora muy de moda, que lo que hacen es potenciar la respuesta inmunológica para disminuir las recaídas.