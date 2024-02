“Es necesario reivindicar a Edith Piaf, fue la más grande en su género”

El cantante José Luis Gualda, Jolís, estudió Magisterio y Filosofía y Letras en Granada, pero al irse a París a estudiar música entendió que este era su camino. Lleva muchos años sobre los escenarios y tiene discos con temas propios junto a Nati Mistral y Amancio Prada. Él reivindica las canciones que han hecho historia en la música. El día 24 de febrero tiene un reto en el teatro Isabel la Católica de Granada: ha preparado un homenaje a Edith Piaf , de la que se ha cumplido los 60 años de su muerte.

–Su nuevo espectáculo homenajea a Edith Piaf a los 60 años de su muerte. ¿Por qué?

–Creo que era necesario reivindicar su obra. Ha sido posiblemente la más grande en su género y actualmente sigue muy presente en la música popular. También ha tenido mucha influencia en otras cantantes posteriores, tanto en Francia como en el resto del mundo, como ejemplo Mireille Mathieu. En España en la gran Mari Trini. Incluso me atrevería a decir en Céline Dion cuando canta en francés. Pienso que es muy merecido este pequeño homenaje que le rendimos.

–¿Qué representó esta cantante francesa para el mundo de la canción?

–Un ejemplo de mujer, con una infancia y primera juventud muy dura que supongo que sería un factor determinante en su fuerza expresiva. También una manera de cantar diferente a lo que había y una puesta en escena muy sobria en sus recitales. Fue la gran etapa de un París en blanco y negro. Entre otros, ella fue de las más influyentes. Gustaba tanto a las clases más populares como a la burguesía francesa y mundial.

–Parece un reto difícil imitar a Edith Piaf.

–Yo no la imito. No se puede. Lo que hago es llevar a mi terreno sus canciones, pero respetando profundamente las melodías que ella cantaba. Además, causa sorpresa oír esas canciones en una voz grave y masculina. Realmente no la imito.

–Por lo visto la vida de la cantante también estuvo llena de retos ¿no?

–Efectivamente. Provenía de una familia desestructurada y conflictiva. Empezó cantando en la calle por unas monedas e intentando superar sus problemas como podía. De padres alcohólicos, fue abandonada por su padre y al enfermar su madre se crió con su abuela paterna. Pero lo que más la marcó fue el embarazo prematuro, con 16 años, y la muerte de la hija que tuvo cuando la niña tenía dos años. Todas estas circunstancias pudieron conformar su peculiar forma de cantar, desgarrada y de gran lirismo.

–¿Qué le impresionó más de su vida?

–Su capacidad para amar y cómo supo expresar ese lirismo en lo que cantaba. Y como supo superar esa cantidad de contrariedades tan dolorosas y traumáticas a las que antes me he referido.

–¿Es su cantante favorita?

–Una de ellas. Decir que es mi favorita me parece muy arriesgado. No lo sé. Pero sí que está entre los tres cantantes que más me gustan. No conozco a ningún cantante que sepa transmitir los estados de ánimo que ella cuenta en sus textos.

–¿Quién le acompañarán en el espectáculo?

–Un grupo de personas extraordinarias. Mis invitados, que son Fanny del Castillo, Ana Inés (viene de Buenos Aires expresamente para cantar), Javier Marín, Ginés López, José Luis Mundi y los bandurristas de la Orquesta de Plectro Torre del Alfiler, Mateo Rodríguez y Carlos Nogueras. Y, por supuesto, mi banda habitual, esos locos maravillosos dirigidos por el maestro Nicolás Medina como Rafael del Castillo, Marcelo Huertas y Walter Sabolo.

–¿Y qué tiene este espectáculo que no hayan tenidos otros que usted ha preparado?

–Creo que sencillez, humildad, espontaneidad, fuerza… Hablo de la Piaf, claro.

–¿Por qué le gusta cantar canciones antiguas?

–¿Antiguas? No las menosprecie. Yo diría clásicas. Las canto porque me las creo, me identifico con ellas y disfruto muchísimo. Además, soy una rara avis. Hay pocos cantantes que hagan este tipo de espectáculos. Como bien sabe usted he recuperado con la edición de 3 CDs también temas clásicos con mi guitarra Fender Telecaster, la serie Fender Swing. Recientemente he hecho un reconocimiento a la obra de Renato Carosone y el pasado año a la de Alberto Cortez. Me sumerjo en esas canciones extraordinarias que nos han dejado algunos cantantes ya clásicos.

–¿Cuántos años lleva dedicándose a esto?

–Casi desde la prehistoria. No, en serio. En este tipo de espectáculos llevo más de 20 años, que aunque el tango dice que no es nada, sí que lo es. Aunque como guitarrista y compositor estoy desde mi niñez. Desde siempre.

–¿Era mejor la música que se hacía antes que a la que se hace ahora?

–No se puede generalizar. Antes había obras maestras en la música popular y en la música culta. Y también había bodrios. Y eso pasa ahora. El gusto por la música siempre es subjetivo. La mejor música es la que a uno le gusta (como pasa con el vino) y con la que se identifica, la que te da el pellizco en el alma.