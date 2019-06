Cs se agarra a los “100 pactos de la infamia” para el no a Sánchez

Por otra parte, desde el PNV también presionan a Sánchez. el presidente del partido jeltzale, Andoni Ortuzar , advirtió de que su formación quiere saber "lo que se pacte" entre PSOE y Podemos en materia de gobernabilidad y avisó de que el Partido Nacionalista Vasco no va a ser el "pagafantas" de un pacto de Sánchez con Iglesias. El dirigente nacionalista, en El Correo, afirmó que el PNV "sin un proceso de diálogo" no va a votar que "sí" a la investidura del candidato socialista a La Moncloa.

Arrimadas aseguró que los socialistas "no pueden dar lecciones de pactos" ni tampoco "pedir a las fuerzas constitucionalistas" que se abstengan, tras haber cerrado acuerdos de investidura "que van a perseguir la conciencia de Pedro Sánchez siempre" y a quien –dijo– no van a "blanquear" ni "lavar la cara".

El PSOE reclama a Iglesias que mueva ficha y olvide el Gobierno de coalición

El PSOE recordó ayer a Podemos que su líder, Pedro Sánchez, ya se ha movido de su posición inicial de gobernar en solitario, con su oferta del Gobierno de cooperación, y sostuvo que ahora le toca a Pablo Iglesias hacer lo mismo y renunciar a su aspiración de gobernar en coalición.

El silencio que mantiene el líder de Unidas Podemos a la propuesta del presidente y candidato a la investidura de que miembros de su partido ocupen altos cargos del Ejecutivo, pero que no se sienten en el Consejo de Ministros, hace que Sánchez continúe a la espera de respuesta seis días después, según fuentes socialistas.

En el PSOE subrayan que el rechazo a que Iglesias sea ministro no es una cuestión de nombres ni de vetos personales, que aseguran que no existen, sino de concepción de su planteamiento político de fondo. Replican, además, a Podemos que no pueden aceptar un Gobierno de coalición en España, como sí están haciendo en algunas comunidades autónomas, porque en estas suman mayorías absolutas y en el Congreso no.

Por eso Sánchez cree que "hay que ir a una fórmula incluyente, más abierta y razonable para colaborar con el Parlamento sumando más apoyos". La oferta que Sánchez mantuvo el pasado día 17 a Iglesias en la reunión que ambos celebraron en La Moncloa fue la de configurar un Ejecutivo de cooperación, "no de coalición y Podemos lo sabe", recalcan las fuentes.

Una cooperación en tres niveles: parlamentaria, de contenidos y de representación institucional, a excepción del Consejo de Ministros. "Nuestra propuesta es una prueba de habernos movido de nuestra posición inicial de gobernar en solitario y en Podemos deben hacer lo propio. Estamos a la espera", señalan desde Ferraz.