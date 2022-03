Feijóo se presenta a liderar el PP para ganar a Pedro Sánchez y dar un Gobierno "solvente" a España

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha oficializado este miércoles su candidatura a liderar el PP porque se siente "preparado" para "ganar a Sánchez" y dar a España el Gobierno "solvente" que cree que el país merece y necesita.

En un acto multitudinario en el Multiusos do Sar, en Santiago de Compostela, ante la Junta Directiva del PPdeG y un total de más de 600 personas, visiblemente emocionado, ha dicho que España "vive una situación límite" y el Gobierno ha demostrado que no sabe afrontarla, por lo que él se siente "en la obligación institucional y moral" de ponerse al servicio de su partido y de su país.

"No vengo aquí a insultar a Sánchez, vengo aquí para ganar a Sánchez", ha afirmado para resumir su objetivo.

Feijóo ha marcado su hoja de ruta, si se convierte en presidente del PP tras el congreso extraordinario de abril, para conseguir un partido "unido" que sea "sólido, solvente y claro". Un PP que "diga no cuando ha de decir que no y que diga sí cuando toque decir que sí", ha remarcado.

Es posible ganar al Gobierno bipartito -ha advertido-, si el congreso del PP "no va de vencernos los unos a los otros" para conseguir un "partido reforzado". Así que, aunque haya más candidaturas que la suya, ha instado a todos a implicarse para volver a ganar la confianza que tuvo el PP.

Por su parte, se ha comprometido "volver a aglutinar" al partido, para lo que ha asegurado que quiere contar "con todos", con una mención expresa a los tres últimos presidentes, José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado.

Y ha relatado su ideario, a través de un particular credo. "Creo en una España en la que es posible más entendimientos, creo en la política en la que hay ideología de partidos, pero también hay gestores y gestión, creo en una España con un sistema público que llegue a todos los ciudadanos".

Ha reafirmado su creencia en "una España unida", en la que las comunidades autónomas "no son una amenaza, sino una oportunidad de enriquecer y fortalecer" la nación, un mensaje que parecía dirigido directamente a Vox.

Frente al partido de Santiago Abascal también ha marcado la diferencia diciendo que el PP es el único que tiene "un proyecto para toda España" y "no deja de lado ninguna comunidad autónoma, ninguna provincia, ninguna ciudad, ninguna aldea y, lo más importante no deja de lado a ningún ciudadano o ciudadana".

Sobre sí mismo, ha destacado su "honestidad" y que no está en política para "desentenderse ni acomodarse", sino para gobernar, algo que ha asegurado que sabe lo que significa frente a un Gobierno que cree "aún no lo sabe".

Pero también ha relatado sus dudas para adoptar esta decisión, porque, aparte de su situación personal, hay una política en España "de revanchismo y de trinchera", en la que no cree, porque defiende que la única confrontación debe de ser la de las ideas y propuestas.

"No soy un político de manual, no creo en los laboratorios políticos", ha querido dejar claro, con lo que se ha distanciado de las estrategias que se hayan podido seguir hasta el momento en el PP, porque él no es "de un par de tuits al día", ni tampoco es "comentarista, sino de hechos".

A diferencia de otros, no es "un recién llegado", sino que cuenta con "una vida, una trayectoria y una experiencia para bien, para regular y para mal", con sus errores y sus aciertos, ha añadido, y todo esto es lo que ofrece al partido.

Un partido al que, para finalizar su intervención, ha dicho que España les está esperando porque el PP está preparado "para gobernar".

Por lo que respecta a la situación que su decisión de presentarse deja en Galicia, ha constatado lo que ya había avanzado también hoy, que por el momento no piensa dimitir como presidente de la Xunta.

De hecho, ha añadido que, pase lo que pase en Sevilla, en el congreso extraordinario del partido en abril, él seguirá siendo "un servidor público", y por ejemplo su primera labor al salir de este acto de hoy será la de preparar la reunión semanal del Gobierno gallego, que mañana se desplazará de su lugar habitual en Santiago de Compostela a Ourense.