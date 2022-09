Feijóo propone premiar ahorro energético con descuentos directos en el recibo

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se esforzó en ser propositivo en su debate cara a cara con Pedro Sánchez. El presidente del PP propueso este martes al Gobierno que, en lugar de obligaciones, sanciones y multas, premie con descuentos directos en el recibo energético a los consumidores, familias y pymes por su ahorro de energía.

Feijóo pidió a Sánchez que rectifique la "intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí".

El líder popular le trasladó la propuesta energética de su partido, con la que ha dicho que espera "tener más suerte" que con la anterior que presentó al Ejecutivo.

Núñez Feijóo dijo que es verdad que hay que seguir impulsando el ahorro energético, pero con consejos y recomendaciones; y no con obligaciones, sanciones y multas como hizo el Gobierno con su real decreto-ley.

En el resumen que expuso Núñez Feijóo de su propuesta, el primer punto es que no haya sanciones, sino que se premie con descuentos directos en el recibo a los consumidores, familias y pymes que ahorren un 3 %, un 5 % o un 10 % en su consumo energético.

Además, afirmó que España no se puede permitir que la actividad industrial caiga, por lo que ha pedido ayudas no para modernizar, sino para que no cierren las empresas, porque "de nada vale modernizar lo que está cerrado".

También defendió una "apuesta masiva por las renovables", eliminando las trabas burocráticas que frenan su instalación; así como aprovechar todas las fuentes de generación de energía disponibles.

En este sentido, señaló que España es el único país que no ha reconsiderado los cierres de centrales nucleares, al tiempo que ha recordado que Alemania, en este contexto de crisis generado por la guerra de Ucrania, está apostando por las centrales térmicas de carbón, y Francia y Reino Unido por las nucleares.

Sostuvo que prolongar la vida útil de las nucleares "no es un anatema" y recordó un artículo del exsecretario general de UGT Cándido Méndez, en que hace una "reflexión honesta" sobre sus trabajadores.

Además, Feijóo reiteró su petición de que las rebajas del IVA al gas y a la electricidad se prolonguen durante el invierno.

Ofreció al Gobierno el plan de energía que ha elaborado el PP, un documento con ocho bloques temáticos y 59 apartados, con medidas como crear una Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) "energética", para lo cual sólo habría que dar "alguna competencia más a la Airef".

También incluyó incrementar las auditorías de consumo y un plan de ayudas "pero de verdad, como las de Alemania, no como éstas".

El líder de la oposición apuntó que, desde noviembre de 2020, la energía ha subido un 85 % y en agosto se ha pagado el recibo de luz más caro de la historia, pese a la "excepción ibérica", que pone un tope al gas para generación eléctrica para moderar el precio mayorista de la luz, que incide en el recibo de los consumidores con tarifa regulada.

Recordó que él ya pidió en abril bajar el IVA de la luz y los ministros le insultaron para luego rebajarlo el Gobierno meses después al 5 %; y que lo mismo ha ocurrido con el IVA del gas, que Sánchez anunció ahora que pasará del 21 % al 5 %.

Núñez Feijóo acusó a Sánchez de no proponer ahorro, sino de plantear un "racionamiento energético", y ha insistido en que, con la "excepción ibérica", ya se llevan "regalados" 500 millones de euros a los consumidores franceses, que serán 1.000 millones a finales de año.

El presidente del PP, que recordó que se ha hecho de España el primer país importador de gas licuado de Rusia, ha acusado al Gobierno de paralizar el gasoducto Midcat con Francia "porque, lo dijeron literalmente, era una inversión ruinosa".

Recomendó a Sánchez que promueva un "grupo de alto nivel" para convencer al presidente francés, Emmanuelle Macron, que se opone a esa interconexión, "de que tenemos razón".

Afirmó que se alegraba de que el debate de este martes hubiera valido al menos para que Sánchez volviera a rectificar y anunciara que las instalaciones de cogeneración quedarán cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico.