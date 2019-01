Iceta ofrece a Torra un pacto frente a la “triple alianza de la derecha”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dejó claro que, si ERC y PDeCAT no apoyan la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que entiende que deben hacer por "propio interés", su partido no entrará a negociar un posible apoyo a las cuentas de la Generalitat.

Iceta instó al independentismo a "reflexionar" sobre si, con su actitud hacia los PGE, puede favorecer la continuidad del Gobierno "dialogante y progresista" de Pedro Sánchez o bien provocar que acabe gobernando en La Moncloa una "triple alianza de derechas" de PP, Cs y Vox, que sería "absolutamente conservadora y reaccionaria".

El pasado 30 de diciembre, el secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, se mostró abierto a no bloquear la tramitación de los PGE, para así "dar más tiempo" a una negociación con el fin de alcanzar una "solución política" para Cataluña. Pero, poco después, la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, puntualizó que su partido ya ha decidido votar "no" a la tramitación de las cuentas del Gobierno del PSOE, por lo que se desmarcó de la posibilidad de no bloquearlos de entrada.

Iceta mostró "de acuerdo" con el posicionamiento de Bel, recordando la "división interna" existente en el seno del PDeCAT y ERC sobre si avanzar en una línea "más dialogante y pragmática" o bien "encastillarse en el proyecto ya fracasado de la declaración unilateral de independencia" de octubre de 2017.

Por ello, instó al independentismo a contemplar qué dos opciones de futuro se abren en función de su actitud hacia los Presupuestos: "La posibilidad de una continuidad del actual Gobierno progresista y dialogante; o una alternativa de derechas, de crispación y reaccionaria de una triple alianza de PP, Cs y Vox".

"Frente a eso, el independentismo debe decidir qué actitudes favorecen uno u otro escenario y qué le interesa más. Ya sé que hay gente que piensa que cuanto mejor, peor. Pero la historia ha demostrado que cuanto peor, peor. Y lo peor en estos momentos está claro: la triple alianza de la derecha", avisó.

El PP catalán arremete contra Iceta por “abandonar” la “unidad constitucionalista”

Por ello, estimó Iceta que "por responsabilidad", pero también por "interés propio", los independentistas "no deberían jugar a alimentar una reacción en España que se lo llevaría por delante" ni "cerrar los ojos ante esta realidad". Pero Iceta también vinculó el futuro de los PGE a los presupuestos de la Generalitat, al advertir de que los socialistas catalanes "sólo negociarán las cuentas de la Generalitat si antes se aprueban los PGE".

Dejando claro que en ningún caso se refiere a un "intercambio de apoyos", sí argumentó que sin la aprobación de los Presupuestos estatales con apoyo del independentismo, la Generalitat no podrá ampliar en consecuencia su "margen económico y financiero" en las cuentas catalanas ni garantizar políticas sociales que el PSC pide.

Entretanto, el presidente catalán, Quim Torra, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un diálogo "real, creíble y valiente" en la próxima reunión entre ambos, todavía sin fecha concreta, y lamentó que el PSC no apoye las cuentas catalanas. Torra reclamó al jefe del Ejecutivo que la próxima cita vaya "mucho más allá" de reunirse para hablar. "Nosotros en cada reunión hemos ido siempre con papeles y con documentos y propuestas concretas", mientras que "por parte del Gobierno español nunca han aportado nada sobre la mesa", subrayó en declaraciones a los medios.

Mientras, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, acusó Iceta de haber "abandonado" la "unidad constitucionalista" en Cataluña y le instó a trabajar para "recuperar" el espíritu de unidad en la defensa de las "instituciones, el marco legal y la convivencia". El popular reclamó al socialista que recupere "el espíritu de los días 6 y 7 de septiembre", en alusión al Pleno del Parlament de esos días de 2017, cuando los independentistas aprobaron las llamadas "leyes de desconexión".