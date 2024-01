El PSOE se plantea aceptar las enmiendas de Junts y facilitar la vuelta de empresas a Cataluña

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que están abiertos a aceptar enmiendas de los grupos parlamentarios a los tres decretos sobre asuntos económicos y jurídicos del Gobierno que vota la Cámara Baja este miércoles y a facilitar la vuelta de empresas a Cataluña, como pide Junts, cuyo apoyo es fundamental en las votaciones.

No obstante, Junts también ha planteado sanciones para las empresas que no quieran volver a Cataluña, una cuestión sobre la que no se ha pronunciado con claridad el portavoz socialista. Preguntado por ello en una rueda de prensa en el Congreso, se ha limitado a decir que en su caso defienden tres "asientos" fundamentales: "facilitar" que las empresas vuelvan a Cataluña, el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital -con hincapié en el artículo 9- y "garantizar" la seguridad jurídica.

"En esos parámetros estamos hablando con Junts, para facilitar esa vuelta de las empresas", ha recalcado. En concreto, el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España.

Aprobación de los decretos

La aprobación de los tres decretos sobre asuntos económicos y jurídicos sigue en el aire por la negativa de Junts, aunque el portavoz socialista confía en que finalmente salgan adelante porque no entendería que "quien apoye a un Gobierno progresista no apoye las medidas progresistas que elabora este Gobierno".

Por ello siguen hablando y negociando con los grupos parlamentarios que "forman parte de quienes apoyaron al candidato progresista, entre ellos Junts", y según ha asegurado podrían llegar a aceptar cambios e incluirlos en los decretos, para lo que sería necesario su tramitación como proyecto de ley. "Estamos abiertos. Un decreto si no se tramita como proyecto de ley no puede tener enmiendas", ha señalado.

Por otro lado, ha comentado que ya no van a mantener más conversaciones con el PP para tratar de recabar su apoyo a los tres decretos porque "el propio Feijóo ha zanjado el asunto" con su negativa, y ha reprochado la actitud del principal partido de la oposición. "¿Cómo se jodió el PP? ¿cuándo el PP perdió definitivamente el norte?", se ha preguntado el portavoz socialista, que ha criticado que la "alternativa de Feijóo" para Cataluña consista en "disolver partidos" independentistas e "ilegalizar a millones de personas", en línea con la propuesta de Vox.

Otras formaciones

Fuentes socialistas han comentado que continúan hablando con Podemos, que sigue sin garantizar su apoyo a los decretos, y avisan de que habrá que acostumbrarse a votaciones complejas en el Congreso "todo el rato". Asimismo, estas fuentes comentan que si se llega a algún acuerdo con grupos como Junts a cambio de su apoyo a los tres decretos, "tendrá que reflejarse en los propios decretos" a través de enmiendas, "o fuera", por medio de otras iniciativas.

Por el momento, han confirmado que votarán a favor de los tres decretos Coalición Canaria y socios parlamentarios del Gobierno como ERC, EH Bildu y PNV, mientras que BNG sigue reflexionando el sentido de su voto aunque, según ha dicho a Efe su portavoz en el Congreso, Néstor Rego su predisposición es "positiva". Ha argumentado que en los tres decretos hay elementos positivos y negativos, lo que dificulta un posicionamiento claro, y que convendría que el Gobierno se comprometiera a posibles cambios.