El PSOE explora el apoyo de los grupos minoritarios mientras vuela el reloj

El PSOE está aprovechando los últimos días previos del debate de investidura de Pedro Sánchez para explorar el grado de apoyo que tiene entre los grupos minoritarios del Congreso tras abrirse una brecha considerable en sus relaciones con Podemos, a cuyo líder, Pablo Iglesias, siguió criticando. Una convocatoria de prensa divulgada con apenas dos horas de antelación desveló un nuevo encuentro entre el responsable de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, y el diputado de la formación valenciana de Compromís, Joan Baldoví.

La semana llegó al ecuador con las opciones de Sánchez de salir investido este mes muy débiles, especialmente tras la fractura con Iglesias. Los socialistas comenzaron a explorar el estado de ánimo y el voto a ser posible de los grupos minoritarios.

El martes, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se reunió con su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, y se encontró con que la formación independentista sigue lejos del "no" a Sánchez, aunque no se sabe si eso supone estar cerca del "sí" o sencillamente una abstención. La Ejecutiva del partido republicano revelará su voto mañana. Un día después, Rufián enfrió las expectativas.

También mañana la Ejecutiva de Compromís dilucidará qué hacer. Para asfaltar la llegada del "sí", Ábalos se comprometió a entregar hoy un documento con las contestaciones y ofertas del Gobierno en funciones a las demandas que los valencianos han transmitido al ministro de Fomento.

El cisma abierto entre PSOE y Podemos hizo que las miradas de la dirección socialista se giren a las bancadas de los grupos minoritarios, no tanto para salvar la investidura como para aumentar el caudal de apoyo. Ábalos dejó claro que el objetivo de estos contactos no es sacar la presidencia de Sánchez "de cualquier manera".

Con ERC bailando entre la abstención y el voto afirmativo, lo mismo que el PNV, y con Compromís aproximándose a apoyar a Sánchez, cabe preguntarse qué harán otras formaciones.

Bildu se pronunciará en la misma línea que ERC y parece descartado cualquier respaldo de Coalición Canaria. Los dos escaños de Navarra Suma están a la espera del desenlace de las negociaciones para la gobernabilidad de la comunidad foral.

En JxCat pugnan dos corrientes a tenor de la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, publicó en La Vanguardia, en la que pide a Sánchez que aborde un referéndum en Cataluña si no quiere que el voto de los convergentes sea un "no". Choca esta advertencia con el tono de una misiva que hace días emitieron los diputados presos de esta formación, más partidarios de no bloquear.

El panorama para que Sánchez salga de la semana próxima como presidente no arroja demasiada luz. Baldoví fue muy gráfico: "Ahora, si tuviera que jugarme una paella, no me la jugaba".

Y no parece que vayan a cambiar las cosas, aunque, como apuntó Ábalos en La Sexta, el presidente en funciones volverá a hablar con los principales líderes antes de que acabe la semana. El ministro de Fomento dejó una afirmación que suena optimista: "No creo que vayamos a una investidura fallida. Estamos trabajando".

Se verá si es así y se verá cómo, ya que la relación con Podemos no parece que pueda restablecerse de repente. El responsable de Organización de los socialistas reprobó la consulta a los inscritos del partido morado, cuyo resultado se sabrá hoy. La vicepresidenta, Carmen Calvo, situó al líder de Podemos en el mismo territorio que adalides seguros del "no" a Sánchez como Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Tal está siendo la ofensiva de los dirigentes socialistas que en la formación morada Rafael Mayoral reclamó que cambien "las formas, el fondo y el tono".