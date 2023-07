Clara Ponsatí queda libre tras ser detenida para notificarle su procesamiento por desobediencia

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha quedado en libertad horas después de que los Mossos d'Esquadra la detuvieran para que un juez de Barcelona le notificara que el magistrado del Supremo Pablo Llarena la ha procesado por desobediencia por el procés.

La propia ex consejera del Govern de Carles Puigdemont anunció en redes sociales su presencia en Barcelona. Cuando ha salido del juzgado, la ex consejera ha afirmado que no ha contestado a ninguna pregunta "porque es lo que me ha recomendado mi abogado y soy muy obediente".