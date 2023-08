Puigdemont pide "hechos comprobables" antes de "comprometer" los votos de Junts

El ex president de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado este miércoles al PSOE "hechos comprobables" antes de "comprometer" los votos de su formación tanto "en acuerdos para la Mesa como en acuerdos de más calado, como sería el de la investidura".

"La Mesa del Congreso, para nosotros, no va de tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple", ha advertido el líder catalán en un mensaje en su cuenta de Twitter. Las palabras de Puigdemont llegan cuando faltan menos de 24 horas para la constitución de las Cortes, y después de que el PSOE haya propuesto a la expresidenta balear Francina Armengol como candidata a presidir el Congreso.

La Ejecutiva de Junts decidirá el mismo jueves por la mañana el sentido de voto de sus siete diputados, que serán decisivos a la hora de decantar la balanza por la tarde entre los dos bloques y, eventualmente, hacer presidenta o no a la candidata socialista. El encuentro tendrá lugar justo dos horas antes de que se inicie la sesión del Parlamento en la que se elegirá la Mesa.

La posición del partido

Este miércoles, Puigdemont ha querido dejar claro que las líneas maestras de la posición de Junts "no han variado, por más presiones y corredizas de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola". "No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni nos enfrían", ha agregado el ex president de la Generalitat.

Puigdemont también ha asegurado que la situación actual "es el resultado de una profunda desconfianza, basada en hechos reales, que no desaparecerá por un acuerdo y que un desacuerdo no hará más profunda".