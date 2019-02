Sánchez no cierra la puerta a pactar de nuevo con los independentistas

Agregó que en estos ocho meses de gobierno ha hecho “más justicia social" que en siete años del Gobierno de Mariano Rajoy , y recalcó que “tan importante" es lo que se ha podido hacer como lo que no, o bien porque no ha dado tiempo o bien por el “filibusterismo parlamentario de PP y Ciudadanos" que han impedido sacar adelante muchas iniciativas.

Horas después de que Ciudadanos acordase que no pactará ni con él ni con su partido tras los comicios, Sánchez lamentó el "cordón sanitario" que pone el partido de Rivera. Y defendió hacer pedagogía y explicar que quien pone cordones es "excluyente con el sistema democrático" porque en este caso pretende excluir a los millones de votantes que tienen los socialistas.

Sánchez recalcó, no obstante, que "nunca ha habido acuerdo con los independentistas" a cambio del apoyo a la moción de censura del pasado mes de junio, sino una "asunción de responsabilidad" por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios que hizo prosperar dicha moción.

Y a la pregunta de si no se cierra a pactar con el PDeCAT o ERC (los mismos que lo auparon al poder, al respaldar la moción de censura contra Mariano Rajoy, los mismos que le arruinaron los Presupuestos Generales del Estado y le obligaron a adelantar las elecciones), el jefe del Ejecutivo señaló que tampoco se cierra a hablar con Ciudadanos, Podemos o el PP "en múltiples cuestiones" porque lo que necesita el país es " unirse en torno a los grande s proyectos".

Al contrario que Ciudadanos, que este lunes le puso la proa a los socialistas, el abanico de posibilidades que se abrirá tras las elecciones del 28 de abril no quiso ni tocarlo en una entrevista televisada el presidente del Gobierno, que no cerró la puerta a ningún acuerdo con nadie, ni siquiera los partidos independentistas.

"Borrell sería un extraordinario candidato"

El presidente del Gobierno ha asegurado en la entrevista en TVE que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, sería un "extraordinario candidato" para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Sánchez ha explicado que el que fuera presidente del Parlamento Europeo "es una de las personas que tiene como candidato natural esa condición". "Siempre he dicho lo mismo: Borrell es un extraordinario ministro y sería un extraordinario candidato", ha aseverado. Por su parte, Borrell ha dicho este mismo lunes que "no es momento" de pronunciarse sobre si contempla ir en las listas del PSOE en próximas elecciones, ya sea en las candidaturas al Congreso de las generales del 28 de abril o como cabeza de lista a las del Parlamento Europeo del 26 de mayo. "No es ni el lugar, ni el momento", ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas, donde ha participado en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, al ser preguntado por si contempla alguna de estas dos opciones para su futuro político.