El abogado de la denunciante del ex jefe de la Policía dice que Marlaska no la ha llamado: "No se dónde está la empatía"

El abogado de la denunciante al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha apuesto en contacto con su cliente y se ha preguntado "dónde está la empatía" que dice tener el Gobierno. También considera que no es ella quien debe pedir su dimisión, sino que debe ser el ministro el que asuma su responsabilidad por los errores que haya cometido.

"Ni el ministro Grande-Marlaska ha hablado con mi cliente ni ha hablado conmigo", ha reprochado el letrado en una entrevista en Onda Cero y en otra en Tele 5, al considerar que si el titular de la cartera de Interior hubiera querido contactar, podría haberlo hecho.

"Mi teléfono está abierto, puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, que le atenderé muy gustosamente", ha apostillado al tiempo que se lamentaba: "No se dónde está la empatía" que dice tener el Gobierno con las víctimas de este tipo de delitos. Lo ha dicho en respuesta a la afirmación de ayer de Pedro Sánchez, quien aseguró que su Ejecutivo había actuado con "contundencia, empatía y coherencia" en este asunto al pedir al DAO su renuncia tras conocer la denuncia de su subordinada por agresión sexual.

No obstante, en una entrevista en Antena 3, el abogado Piedrafía ha agradecido a la DAO interina, Gema Barroso, por haber atendido a su cliente con "mucho tacto y empatía" y por haberla animado "a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias"

"Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto", ha destacado respecto a la reacción de Barroso.

"No se le tiene que trasladar la presión"

Asimismo, el letrado ha respondido a las afirmaciones de Marlaska en la sesión de control en el Congreso este miércoles, en las que aseguró que dimitiría si la víctima de la presunta agresión le hiciera llegar que se ha sentido desprotegida, alegando que "la víctima tiene que estar tranquila y no se le tiene que trasladar esa presión".

Sobre ello, ha añadido que lo dicho por el ministro "es volver a trasladar a la víctima algo que no le corresponde" y que su cliente llegó a preguntarse si le habían puesto "el futuro del ministro" en sus manos.

En este sentido, Piedrafita ha sostenido que con el caso que le compete "se han hecho muchas cosas mal" y son los altos cargos del Cuerpo y de Interior quienes deben "asumir las responsabilidades que les correspondan". De todos modos, ha incidido en que la víctima no debe "asumir esa decisión o recibir ningún órdago".

Dicho esto, ha cuestionado la actuación del ministro por haber pedido la dimisión del DAO y abierto expediente al comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, en lugar de haberles cesado directamente.

Finalmente, ha señalado que, durante la baja psicológica de la agente de la Policía --en la que está desde julio del 2025--, "nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha llamado" a su cliente y ha pedido que cesen los ataques y el traslado de responsabilidades a la víctima, de la que ha asegurado que "bastante hundida está".