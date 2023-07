La Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo pese a haber sido condenado a 19 años de prisión

El tribunal de la Audiencia Nacional que condenó a José Manuel Villarejo a 19 años de prisión por tres de sus encargos privados ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al comisario jubilado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su entrada en la cárcel.

En un auto, la Sala de lo Penal impone a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada quince días y también ante la Audiencia Nacional siempre que fueran requeridos. Además, les prohíbe salir del territorio nacional, les retira el pasaporte y les impone la comunicación de cualquier cambio de domicilio.

Los magistrados consideran que no solo se requiere para acordar el ingreso en prisión la existencia de una condena elevada, pues esta debe ir acompañada de circunstancias adversas que evidencien un riesgo de fuga.

En este sentido, apuntan que Villarejo estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 10 de febrero de 2020, que ha atendido a todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio menos aquellas en las que se autorizó su ausencia. Recuerdan, además, que se personó sin demora en la Secretaría del Tribunal para que se le notificara la sentencia a pesar de que era conocedor del fallo condenatorio.

La AN explica que Villarejo ha sido condenado a 19 años de prisión, pero no lo fue en virtud de un delito de extrema gravedad merecedor de tan severa sanción, si no que esa condena resulta de la adición de penas impuestas por delitos de encubrimiento y revelación de secretos de empresa y particulares (cuatro) y falsedad en documento mercantil (dos)."El solo dato de las elevadas penas impuestas no conlleva una justificación autónoma suficiente para determinar la legitimidad de la adopción de esta medida, debiendo de apreciarse en conjunción con los demás requisitos, no bastando con atender solo a la gravedad de la pena concretamente impuesta", recoge el auto, que menciona doctrina del Tribunal Constitucional.

En el caso de Redondo, los magistrados tienen igualmente en cuenta que estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2018, que ha atendido los llamamientos del tribunal y que ha comparecido a las sesiones del juicio oral salvo una que se le autorizó por fallecimiento de su padre.

Una "bolsita con cuatro gayumbos"

Esta decisión del tribunal llega unas horas después de que se celebrase la vista en la que tanto la Fiscalía Anticorrupción como Podemos, que ejerce la acusación popular, han solicitado el ingreso en prisión provisional -puesto que la sentencia no es firme del comisario jubilado.

Cabe recordar que Villarejo fue condenado a 19 años de prisión por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental pero no cohecho, uno de los delitos que vertebra la macrocausa Tándem.

A su salida de la vista el propio Villarejo ha asegurado que había acudido con su "bolsita con cuatro gayumbos" por si se acordaba su ingreso en prisión. "No esperaba tener un buen recibimiento del cancerbero que estaba allí", ha apuntado antes de conocer la decisión del tribunal. Además, el comisario jubilado ha dejado claro que no iba a dejar que le pegasen. "Me voy a defender, que pongan más entusiasmo y me dé un yuyu", ha añadido.

En esta línea, Villarejo ha insistido en que acudirá "al Congreso" y donde le llamen. "Jamás voy a huir de la Justicia. Ellos terminarán huyendo, ellos son los corruptos, estos fiscales impresentables", ha criticado.'

'Iron', 'Land' y 'Pintor'

En este primer juicio por 'Tándem'--una macrocausa formada ya por 47 piezas separadas-- la AN solo juzgó tres, las relativas a los encargos denominados Iron, Land y Pintor.

En Iron, se juzgó el espionaje del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, a un despacho de abogados especializado en propiedad industrial, Balder, por encargo de otro, Herrero&Asociados, al sospechar este último que los antiguos trabajadores que fundaron el primer bufete le habían robado la base de datos.

En Land, se investigó si el entonces comisario había dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca, por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.

Pintor fue el único trabajo de estos tres que Villarejo ejecutó estando ya jubilado de la Policía Nacional. Aquí, cumplió el encargo realizado por los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

Villarejo ha sido condenado por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental en las dos primeras piezas, mientras que en Pintor fue absuelto, resultando solo condenados los hermanos Muñoz Támara.

En total, fueron juzgadas 26 personas físicas, de las cuales once fueron condenadas, incluido el socio de Villarejo, Rafael Redondo, que ha recibido 13 años de cárcel. Por contra, su mujer, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, han sido absueltos junto a otras 14 personas.

Al margen de Tándem, es también la primera condena contra el comisario. En 2021 fue absuelto de los delitos de injurias y denuncia falsa de los que fue acusado por el ex director del CNI Félix Sanz Roldán. Y el pasado enero fue absuelto de la revelación de secretos que le atribuía Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar una reunión entre policías y CNI relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'.