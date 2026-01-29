Bruselas ve en la regularización de migrantes en España una opción legal para el mercado laboral

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral.

"(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España", ha valorado el comisario de Interior, Magnus Brunner.

Preguntado por la situación en España, Brunner ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas que está al tanto de la nueva legislación adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha querido dejar claro que es "una responsabilidad de los Estados miembro" sobre la que la Comisión Europea no tiene competencias.

"Estamos al tanto de la nueva ley aprobada en España. Las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular es responsabilidad de los Estados miembro", ha expresado el político austríaco, en relación a la decisión del Ejecutivo español de tramitar de urgencia un decreto para poner en marcha un proceso extraordinario de regularización de migrantes que podría beneficiar a medio millón de personas. Brunner también ha hablado de distintas "posibilidades" para gestionar la migración y las dimensiones "legal e ilegal" de la situación en que llegan las personas a suelo de la Unión.

"Sí, debemos distinguir entre ilegal y legal, pero claro que están vinculados, y encontrar soluciones para las vías legales es, por supuesto, algo en lo que también debemos trabajar", ha añadido el comisario de Interior, quien este jueves ha comparecido ante la prensa para presentar una nueva estrategia con la que Bruselas busca que los países de la UE endurezcan la política de visados con los países terceros que no cooperen para contener los movimientos ilegales ni con el retorno de expulsados.

En todo caso, ha subrayado que la Comisión Europea "no tiene competencia en este asunto" y que, todo lo más, puede buscar cómo "allanar el camino" para que sean los Estados miembro quienes decidan su respuesta. "Es competencia de los Estados miembro", ha remachado.