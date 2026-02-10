Cerdán pide intervenir en la audiencia previa del juicio a Ábalos y Koldo García

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al Supremo que permita a su defensa intervenir el próximo jueves en la audiencia preliminar que antecede al juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para justo después de la Semana Santa.

Como alternativa a que se permita a Cerdán estar representado en dicha audiencia preliminar, su defensa propone, "en aras de evitar no solo esta vulneración de derechos fundamentales clamorosa y la innegable ruptura de la continencia de la causa", que se acuerde juzgar "acumuladamente" todo el procedimiento del caso Koldo en la Audiencia Nacional, según el escrito.

Los abogados de Cerdán consideran que en esa vista se van a resolver aspectos clave del procedimiento en el que él esta investigado, si bien en otra pieza del caso -la referida a presuntas mordidas en adjudicación de obra pública-, sin contemplarse la participación de su defensa ni la del resto de investigados en dicha pieza.

Una audiencia -añaden- que tendrá lugar además ante la Sala Segunda del Supremo, por lo que no cabrá recurso contra lo que se dicte, "por lo que paradójicamente se habrán resuelto de modo definitivo aspectos esenciales" para la defensa de Cerdán sin ser oída.

Apuntan también, que una vez que Ábalos ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso, no hay ya obstáculo para poder juzgar los hechos que se imputan al ex ministro y a su asesor por los contratos de compra de mascarillas en la pandemia junto al resto del procedimiento, que precisamente ha sido remitido recientemente a la Audiencia Nacional perder Ábalos su aforamiento.

"Es por ello por lo que esta defensa plantea la imperiosa necesidad de que se de solución al problema, ya que de caso contrario, se vería privada de su derecho a la defensa de modo irreversible", advierten los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo.

Solicitan para ello que o bien se les permita hacer alegaciones en dicha audiencia previa o bien se anule el auto de apertura de juicio oral del caso mascarillas y se remita esta parte del caso Koldo al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para que se acumule todo en un mismo procedimiento.

Ábalos y Koldo García comparecerán presencialmente en esa audiencia preliminar tras rechazar el Supremo su petición de seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.

Se trata de una audiencia "muy técnica", anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como las pruebas propuestas.

Tras ello, se dicta un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, que es el escenario más previsible, se fijaría la fecha del juicio, aún por concretar, si bien se baraja que sea después de Semana Santa.