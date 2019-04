Así es el programa electoral de Ciudadanos para las elecciones generales

Ciudadanos, encabezado por su candidato a la presidencia Albert Rivera, presenta un programa electoral que contiene 232 medidas, en las que

Estas son las principales medidas del programa electoral de Ciudadanos:

Todos los españoles somos iguales.

Proponen eliminar los privilegios que tienen las personas que quieren la separación y ruptura de España. Para ello mantendrán la condena a los independentistas que han querido tomar el poder político por la fuerza en Cataluña, eliminarán que en las escuelas se impongan ideas políticas nacionalistas y cambiarán la Ley Electoral para que sea justa y que el gobierno de España no dependa de las personasque quieren separarse de España.Por otro lado, rechazan que el País Vasco pague menos impuestos que el resto de España. Y proponen que se estudie y trabaje en español en toda España además de igualar el sueldo para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Corrupción

Ciudadanos rechaza que los políticos aprovechen su puesto para beneficiarse. Para ello proponen:• Juzgar a los políticos en los mismos tribunales que el resto de españoles.• Mantener y no perdonar la condena a los políticos corruptos.• Echar de los partidos políticos a las personas sospechosas de haber cometido delitos usando su cargo.• Eliminar la influencia de los políticos en la justicia.• Que no haya personas trabajando en un puesto público por decisión de un amigo o familiar.• Proteger a las personas que denuncian la corrupción.• Cerrar las asociaciones y organismos creados por los dos partidos tradicionales de España y que no sirven para nada.

Familias

Ciudadanos propone mayores facilidades para las familias, con ayudas de 1.200 euros a las familias que tienen 2 hijos y a las familias monoparentales y con 2.400 euros anuales a las familias que tienen 3 hijos.

Por otro lado, pretende igualar los permisos de paternidad y maternidad, así como ofrecer cursos de inglés gratis en julio y agosto para todos los niños, guarderías gratis para todas las familias de España, libros de texto gratis en todas las escuelas públicas y concertadas, dentista gratis para los niños menores de 16 años y apoyar la adopción de mascotas a través de vacunas, chips y revisiones gratis.

Educación

Entre las propuestas en educación está: una mayor calidad, se de más dinero, hacer un Pacto de Estado de educación duradero, poner la educación en manos de los profesores y no del Gobierno que esté en esemomento en el poder hacer una Selectividad única para toda España, incluir la Constitución Españolacomo asignatura obligatoria en toda España.

Sanidad

Ciudadanos propone crear una Tarjeta Sanitaria Única en toda España que permita a los españoles: – Tener los mismos derechos y servicios sanitarios sin importar que vivan en pueblos o ciudades. – Recibir atención médica en cualquier comunidad autónoma, aunque no vivas en ella.

Por otro lado, incluye una reducción del tiempo de espera en los centros hospitalarios, como una mayor rapidez en las ayudas a la dependencia y apuesta por incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Impuestos

Una de las principales medidas que propone Ciudadanos es una bajada de impuestos a seis millones de familias con hijos, una bajada más de la mitad del IRPF a las personas que viven en los pueblos pequeños y alejados, para que no los abandonen y una bajada de tipo máximo del IRPF para bajar los impuestos.

Por otro lado, incluye la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además de quitar los impuestos a las nuevas empresas durante sus dos primeros años y controlar tanto las ayudas del Estado como los gastos que hacen los políticos.

Autónomos

Para lograr una mejora de las condiciones de las personas que trabajan como autónomos, las propuestas son: • Acabar con las desigualdades entre los trabajadores autónomos y el resto de trabajadores. Todos los trabajadores van a tener el mismo derecho a paro y las mismas ayudas.• Que las personas que se den de alta por primera vez como trabajadores autónomos paguen una cantidad fija y pequeña durante los 2 primeros años.• No pagar el IVA de las facturas antes de cobrarlas.• Que las personas que tengan hijos no paguen la cuota de autónomo durante los 2 años siguientes al nacimiento.• Abrir tu empresa en 24 horas desde el móvil.• Obligar a la Administración a pagar las facturas en 30 días

Trabajo

A fin de eliminar los contratos basura, las propuestas son: contratos de trabajo fijos desde el primer día, premiar a las empresas que contraten más trabajadores y despidan a menos; y dar el dinero que se gasta en formación directamente a los trabajadores y no a los sindicatos.

Pensiones

Para asegurar las pensiones de las personas mayores proponen: recuperar el Pacto de Toledo para acabar con los engaños políticos y que las personas puedan trabajar y cobrar la pensión completa a la vez.

Una España del siglo XXI

Por una España más libre, más moderna y con más igualdad, las propuestas son: • Conseguir de verdad que las mujeres y los hombres sean iguales.• Lograr un Pacto de Estado contra la Violencia machista.• Proteger los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGTBI).• Construir una Europa más fuerte que luche para hacer frente al nacionalismo, a los extremismos y al cambio climático.

