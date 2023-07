Las vacaciones disparan hasta casi 4.000 las excusas para no formar parte de una mesa electoral

La convocatoria de las elecciones generales en pleno mes de julio estaba claro que iba a provocar un incremento de las excusas de los ciudadanos que han sido elegidos para formar parte de una mesa electoral y que, coincidiendo con el periodo estival, han planteado que el próximo 23-J no van a estar en sus domicilios. Y tal como apuntaban las previsiones, las excusas se han disparado, al igual que ha ocurrido con el voto por correo.

Según los datos facilitados a este periódico por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla, que engloba un total de 46 municipios de la provincia, hasta el día de ayer se han presentado un total de 3.740 excusas por parte de los sevillanos que han resultado elegidos para formar parte de alguna de las mesas electorales.

De esas casi 4.000 excusas, la mayor parte se corresponden con ciudadanos que viven en la capital, que han presentado un total de 2.390 peticiones para ser excluidos -1.750 de forma presencial en la JEZ y 640 a través de medios telemáticos-, según ha indicado Auxiliadora Duque, Letrada de la Administración de Justicia de la Junta Electoral de Zona de Sevilla. Y las otras 1.350 excusas han sido presentadas en algunos de los 46 municipios que pertenecen a esta misma junta.

Esto representa que las peticiones para ser excluidos de una mesa electoral el próximo 23-J han experimentado un incremento de unas 1.200 con respecto a las 2.700 registradas en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Y también ha crecido, debido además a que muchos ciudadanos han alegado precisamente que no pueden acudir por estar de vacaciones, el porcentaje de excusas que la JEZ ha aceptado en esta ocasión. De las casi 4.000 presentadas han sido aprobadas y por tanto no tendrán que acudir a una mesa electoral el 80% de las presentadas aproximadamente, mientras que en las municipales la cifra de excusas estimadas fue del 50% del total de las presentadas en los comicios locales del 28-M, lo que supone un importante aumento entre ambos procesos electorales que están separados por menos de dos meses.

Viajes programados y alquileres de destinos vacacionales

Entre las principales causas siguen a la cabeza los sevillanos que alegan que tienen más de 65 años, los que tienen alguna enfermedad que les impide estar en una mesa electoral y los padres que tienen que quedarse al cuidados de los hijos pequeños, pero como explica la letrada de la JEZ se ha notado el importante incremento de personas que alegan que se encuentran de vacaciones y ya tenían concertado antes del pasado 29 de mayo -cuando se anunció la convocatoria de las elecciones generales- un viaje o habían contratado o alquilado una casa para disfrutar de las vacaciones.

En esos casos, la JEZ ha estimado las alegaciones y ha excusado a los ciudadanos de acudir a la mesa electoral el próximo 23-J, como también se han aceptado la exclusión de aquellas personas que han puesto de manifiesto que rechazar el viaje contratado les supondría un "perjuicio irreparable", como cuando estos viajes no disponen de una "cancelación gratuita" y renunciar al mismo representa la pérdida del dinero abonado para el mismo.

Por lo que se refiere a las anécdotas, se han registrado un par de casos de personas que han alegado para intentar eludir la obligación de formar parte de una mesa electoral que "no creen en el sistema, ni en la democracia" y que por tanto no quieren participar en el proceso. La Junta Electoral ha rechazado, lógicamente, las peticiones de esta personas anti-sistema, quienes tendrán que acudir el próximo 23-J a la mesa electoral si no quieren enfrentarse a un proceso judicial, dado que no asisitir a la mesa electoral sin causa justificada está tipificado como un delito de abandono o incumplimiento en las mesas electorales.

Así lo recoge el artículo 143 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, que especifica que "el presidente y los vocales de las mesas electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".