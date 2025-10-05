El Gobierno confirma que 21 activistas españoles de la flotilla saldrán este domingo de Israel, "si nada se tuerce"

Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El ministro ha apuntado en TVE que los tripulantes que abandonarán Israel "si nada se tuerce", ha precisado, son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.

El ministro ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y se ha mostrado convencido de que los 28 activistas restantes saldrán en los próximos días. Según ha explicado, el Ministerio ha llegado a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que puedan volar. "Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día llegarían a España", ha apuntado Albares, quien ha insistido en mostrarse prudente para que "no se malogre nada en el último momento" y ha dicho que "hasta que no estén en el avión no podemos confirmarlo cien por cien".

Ha señalado que el cónsul español en Tel Aviv lleva varias horas dentro de la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, a donde fueron recluidos los alrededor de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la flotilla.

Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido reservarse todos los detalles hasta que salga el último español en libertad, pero ha recalcado que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.

En este sentido, ha dicho que ha pedido al cónsul que verifique este domingo en el encuentro con ellos que se les provee de agua y alimentos y que se encuentran bien de estado de salud.

Además se ha trasladado a las autoridades del centro que algunos son parlamentarios y, por tanto, tienen unas garantías y unas inmunidades que "son superiores", lo que, ha precisado, no quiere decir que no presten la misma atención al resto de españoles. "Pero igual que ha habido países que sus parlamentarios han salido ya, exigimos que los nuestros lo hagan de la misma manera y, en general, cualquier situación médica que se pueda dar con ellos también se les está trasladando a las autoridades israelíes", ha asegurado.