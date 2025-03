Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se verán este martes para abordar la política de gasto militar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunirán este martes para abordar la política de defensa y la situación del gasto militar. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para desgranar que su formación está en desacuerdo con el plan de rearme de la Comisión Europea, relativo a créditos por valor de 800.000 millones para invertir en defensa.

Urtasun ha remarcado que Díaz acudirá a esta cita con la voz unitaria dentro de Sumar y ha desgranado que antes de abordar la cuestión de elevar el gasto militar por los estados miembros de la UE, la prioridad debe ser coordinar todas las capacidades de los ejércitos europeos en conjuntos.

"Hay que avanzar en una estrategia autónoma de la UE", ha destacado el también ministro de Cultura durante su comparecencia.

Díaz ha expresado este lunes las reticencias del su formación sobre el aumento del gasto en defensa. "No se arregla nada por subir el Presupuesto militar", ha afirmado la vicepresidenta desde Bruselas, mientras que en el seno de la coalición también le coordinador general de Izquierda Unida se ha mostrado sus dudas sobre el incremento de las partidas sobre seguridad.

Maíllo ha confirmado que su formación "ya se ha puesto en contacto" con el resto de grupos de Sumar, solicitando "formalmente" la reunión de la mesa de partidos para abordar una postura conjunta sobre el gasto militar.

"Izquierda Unida ya se ha puesto en contacto y ha solicitado formalmente la reunión de la mesa de partidos, que confiamos que tenga lugar esta semana y, desde luego, antes de la ronda con los grupos que tiene el presidente Sánchez el próximo jueves", ha declarado, señalando que está "convencido" de que "lograrán una posición común".

Maíllo ha indicado que IU escuchará las opiniones de cada partido de Sumar -sobre las que "no" valorará hasta "conocerlas concretamente"- y se posicionará en base a esa reunión, si bien ha remarcado que su postura es clara y sigue siendo la misma: "No estamos de acuerdo ni con más gastos militares ni con envío de tropas, la paz no se gestiona ni se alcanza con una espiral belicista de gasto militar".

Podermos, por su parte, ha reiterado su oposición a la propuesta. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertirse en un "señor de la guerra" y ha avanzado que su formación reclamará que cualquier aumento de gasto militar tenga que votarse en el Congreso de los Diputados.

Mientras, la coportavoz morada, Isa Serra, ha destacado que Podemos está dispuesto a volver a trasladar a Sánchez y al PSOE, en el marco de la ronda de contactos con grupos políticos salvo Vox que celebrará este jueves sobre la situación en Ucrania, que su posición a favor de elevar el gasto militar es "vergonzosa e irresponsable", puesto que potencia el "discurso belicista" y lleva a Europa a un "callejón sin salida".

La formación morada quiere forzar, mediante una proposición no de ley, una votación en el Congreso sobre la necesidad de que la subida del gasto en Defensa cuente con el aval del Congreso. Fernández también ha precisado que mediante esta iniciativa los morados solicitarán la salida de España de la OTAN y el cierre de las dos bases militares que dispone Estados Unidos en suelo español (Rota y Morón de la Frontera).