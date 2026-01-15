Robles no descarta que España participe en una misión de vigilancia en Groenlandia pero apela a la prudencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido "no precipitar acontecimientos", en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio.

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia.

Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería "reforzar la vigilancia" en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.

"Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...) estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha señalado la titular de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios en el Congreso.

En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada "con los demás aliados". "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy", ha incidido. Pero ha aprovechado para pedir "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos".

Requerida por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles ha rechazado este extremo. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto", ha rematado.