Francia despliega tropas en Groenlandia como parte de la respuesta europea a las amenazas de Trump

Una quincena de militares franceses se encuentran ya desplegados en Groenlandia, la isla ártica de soberanía danesa que ha sido objeto de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de que Estados Unidos tome el control del territorio. Los soldados galos, especialistas en operaciones de alta montaña, han llegado a Nuuk, la capital groenlandesa, para integrarse en una misión europea coordinada que responde a lo que París considera una amenaza sin precedentes a la soberanía europea en el Ártico.

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor, confirmó este jueves 6 de febrero de 2025 en declaraciones a la emisora France Info la presencia de efectivos militares franceses en el territorio danés. "Una quincena de soldados" franceses, describió el diplomático, se encuentran ya en la capital groenlandesa preparados para participar en las maniobras denominadas 'Arctic Endurance', que comenzarán este mismo viernes. Poivre d'Arvor calificó la situación de "inédita" y subrayó que la respuesta europea ha sido más rápida de lo esperado: "Es una señal fuerte. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto", afirmó el embajador.

La decisión de Francia de participar en estas maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia fue anunciada públicamente la noche del miércoles por el presidente francés Emmanuel Macron. El mandatario galo precisó que los primeros militares franceses ya estaban en camino hacia el territorio ártico y que "otros seguirán" en los próximos días, ampliando así la presencia militar francesa en la región. Esta intervención francesa se produce en un contexto de creciente preocupación en las capitales europeas por las declaraciones repetidas de Trump sobre Groenlandia, que han generado tensión diplomática entre Washington y sus aliados europeos.

Consejo de Defensa francés analiza la situación en Groenlandia

El presidente Macron convocó un Consejo de Defensa extraordinario para estudiar con detalle la situación en la isla ártica. Este órgano de coordinación de la política de defensa francesa se reunió no solo para abordar la crisis en Groenlandia, sino también para analizar la situación en Irán, que atraviesa igualmente momentos de tensión geopolítica. La convocatoria de este consejo refleja la importancia que el Elíseo otorga a los acontecimientos en el Ártico y su potencial impacto en la seguridad europea.

Respuesta europea coordinada con varios países

Francia no es el único país europeo que ha decidido mostrar su solidaridad con Dinamarca mediante el despliegue de efectivos militares en Groenlandia. Suecia, Alemania y Noruega también han anunciado que enviarán tropas al territorio danés en el Ártico para participar en las maniobras conjuntas. Esta respuesta multilateral representa un mensaje político inequívoco hacia Washington sobre la unidad europea en materia de defensa de la soberanía territorial de sus miembros y socios nórdicos.

La coordinación entre estos países europeos demuestra la capacidad de reacción de la Unión Europea y sus aliados nórdicos ante amenazas externas, incluso cuando provienen de un socio tradicional como Estados Unidos. La operación 'Arctic Endurance' se convierte así en una demostración de fuerza y cohesión europea en una región de creciente importancia estratégica. El Ártico, con sus recursos naturales y rutas marítimas que se abren debido al cambio climático, se ha convertido en un área de competición geopolítica entre grandes potencias.

Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones su interés en que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Trump ha argumentado razones de seguridad nacional y estratégicas para justificar esta posición, señalando la importancia militar y económica del territorio ártico. Estas declaraciones han sido rechazadas tanto por el gobierno danés como por las autoridades locales de Groenlandia, que han defendido su derecho a la autodeterminación.

Groenlandia, aunque es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, mantiene vínculos constitucionales con Copenhague en materia de defensa y política exterior. La isla posee una base militar estadounidense en Thule desde la Guerra Fría, lo que refleja su importancia estratégica en la defensa del Atlántico Norte. Sin embargo, las recientes manifestaciones de Trump van más allá de la cooperación militar existente, planteando una cuestión de soberanía que ha alarmado a los gobiernos europeos.

Qué son las maniobras 'Arctic Endurance'

Las maniobras 'Arctic Endurance' constituyen un ejercicio militar internacional diseñado para demostrar la capacidad de las fuerzas europeas de operar en condiciones árticas extremas. Este tipo de ejercicios permite entrenar a los soldados en entornos de frío extremo, navegación en terrenos glaciares y operaciones en condiciones de baja visibilidad características de las latitudes polares. La participación de especialistas franceses en operaciones de alta montaña resulta especialmente relevante dada la similitud entre las técnicas alpinas y las necesarias para desenvolverse en el entorno groenlandés.

Más allá de su componente puramente militar y de entrenamiento, estas maniobras tienen un evidente significado político en el contexto actual. La presencia de militares de varios países europeos en territorio groenlandés envía un mensaje claro de respaldo a Dinamarca y de compromiso con la defensa de la soberanía europea en el Ártico. Los ejercicios incluyen operaciones terrestres, entrenamiento en supervivencia en condiciones extremas y coordinación entre fuerzas de diferentes nacionalidades.

Por qué Groenlandia es estratégicamente importante

Groenlandia ocupa una posición geográfica privilegiada entre América del Norte y Europa, controlando el acceso al Ártico desde el Atlántico Norte. La isla posee importantes recursos naturales, incluyendo minerales raros, petróleo y gas, cuya explotación se hace cada vez más viable conforme el cambio climático reduce la capa de hielo. Además, el deshielo ártico está abriendo nuevas rutas marítimas que podrían revolucionar el comercio mundial, reduciendo significativamente los tiempos de navegación entre Asia y Europa.

Desde el punto de vista militar, Groenlandia permite el control de las rutas marítimas y aéreas entre América y Europa, y su radar de alerta temprana en Thule constituye un elemento clave del sistema de defensa antimisiles de la OTAN. La creciente presencia militar de Rusia en el Ártico y el interés de China en la región han elevado la importancia estratégica de Groenlandia, convirtiéndola en un territorio disputado en la nueva geopolítica polar del siglo XXI.

Cuál es la situación política de Groenlandia respecto a Dinamarca

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca desde 1979, con competencias amplias en asuntos internos pero manteniendo la dependencia de Copenhague en defensa, política exterior y asuntos monetarios. La población groenlandesa, mayoritariamente inuit, ha expresado en diversas ocasiones su aspiración a lograr la independencia completa, aunque las limitaciones económicas hacen que el territorio dependa significativamente de las subvenciones danesas, que representan aproximadamente la mitad del presupuesto público groenlandés.

El debate sobre el futuro político de Groenlandia se ha intensificado precisamente por las declaraciones de Trump y el renovado interés internacional en el Ártico. Las autoridades locales groenlandesas han rechazado categóricamente cualquier idea de venta o cesión del territorio, afirmando que Groenlandia no está en venta y que su futuro debe ser decidido exclusivamente por su población. Este posicionamiento cuenta con el respaldo total del gobierno danés, que ha reiterado su compromiso de defender la soberanía del territorio.