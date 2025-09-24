Sánchez afirma que se presentará a la reelección en 2027
"Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado el presidente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.
Sánchez se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU.
Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: "sí, sí, seguro que lo haré". "Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado Sánchez.
A renglón seguido ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando.
