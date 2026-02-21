Sumar invita a su refundación a Podemos: "No sobra nadie que no se autoexcluya"

Rita Maestre, Mónica García, Antonio Maillo, Lara Hernández y Ernest Urtasun, durante el acto de refundación de Sumar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno han ratificado este sábado su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto político al que han invitado a unirse a más partidos como Podemos ya que, han asegurado, aquí "no sobra nadie que no se autoexcluya".

En el acto de refundación de la coalición Sumar entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, la líder del primero de estos partidos, Lara Hernández, ha dicho que este acto es un punto de partida para construir una "alianza democrática de izquierda" que está abierta "de par en par a todas las fuerzas políticas".

"No sobra nadie que no se autoexcluya. Por tanto, la gente demanda de nosotros no que seamos iguales, sino que caminemos juntos", ha señalado en alusión a partidos como Podemos, aunque los morados ya han dejado claro por el momento que no quieren repetir una coalición con Sumar.

En el acto, al que no ha asistido la vicepresidenta segunda y líder Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, intervienen también el líder de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes.

Urtasun ha respondido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que para ganar a la derecha en las urnas hace falta "sociología electoral" pero también "proyecto".

En concreto, Urtasun ha comentado que es muy positivo que se esté hablando de qué tipo de aritmética electoral hay que aplicar en las distintas provincias para poder ganar, aunque ha dicho que no es algo nuevo, porque la coalición Sumar ya lo hizo en las elecciones generales de 2023 con una trabajo "casi cirujano" para "maximizar todos los escaños".

"Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir", ha añadido en alusión al portavoz de ERC.

A continuación se ha referido expresamente a Rufián, al dar las gracias a todas las personas que estos días han "abierto y reforzado el debate sobre el futuro de la izquierda".

"Agradecérselo no solo a Gabriel, sino a muchísima gente que nos lo está diciendo estos días. Y hoy queremos decirles desde aquí que nos vamos a hacer cargo de esa tarea y que aquí no sobra nadie porque no vamos a cerrarle la puerta a nadie que quiera participar en este proyecto", ha asegurado.

En la misma línea, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha agradecido también que esta semana se haya instalado "el nuevo sentido común" de la unidad. "El sentido común de la gente es cómo conformar la unidad, está en formular el mecanismo más eficaz para hacer frente a la reacción y convertir la mayoría social en una mayoría electoral y por tanto tendremos que organizarnos bien, tendremos que organizarnos con inteligencia política", ha señalado.

Irene Montero: "Las alianzas van a caer por su propio peso"

La ex ministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido este sábado que las alianzas en el ámbito de la izquierda "van a caer por su propio peso" porque "la gente quiere izquierda" en las instituciones para "parar a la derecha".

En declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, antes de participar en la manifestación convocada por plataformas y asociaciones por la sanidad pública, a la que asisten miles de personas, y preguntada por el acto de IU, Sumar, Comuns y Más Madrid, Montero ha afirmado que "lo importante que ha pasado esta semana ya ha pasado".

En este sentido, Montero ha argumentado que se observa que "hay mucha gente que en estos días está demostrando que tiene ganas de izquierda y tiene ganas de parar a la derecha", aunque ha alertado de que en lugares como Castilla y León y otras autonomías no es que haya que frenar la llegada de la derecha, porque ya está "desde hace mucho tiempo" y está "como una garrapata agarrada a las instituciones".

La ex ministra ha incidido en que la izquierda tiene que centrar sus esfuerzos en las cuestiones concretas que afectan a los ciudadanos, como que "la vida deje de costar un riñón".

En concreto, preguntada por las posibles fórmulas para integrar a las fuerzas del ámbito de la izquierda tras la presentación en la misma semana de dos vías distintas, sin que Podemos haya participado expresamente en ninguna de ellas, Montero ha resumido: "Las fórmulas en las que nos presentemos van a caer por su propio peso".

Ha añadido que lo más importante no es estar en las instituciones, sino "hacer lo que decimos que vamos a hacer (...): estar dispuestos a hacer las cosas diferentes de como lo hace la derecha", ha resumido.