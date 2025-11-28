Así es la cárcel de Soto del Real
Construida con un coste de 8.000 millones de pesetas, el centro cuenta con mil celdas y ha alojado a figuras como Rodrigo Rato, Jordi Pujol o Luis Bárcenas
La Prisión de Soto del Real, situada en el kilómetro 3,5 de la carretera M-609, fue inaugurada en marzo de 1995 por Juan Alberto Belloch, entonces ministro de Interior y de Justicia. Su construcción supuso una inversión de 8.000 millones de pesetas, equivalentes a unos 48 millones de euros actuales. Desde su apertura, este centro penitenciario se concibió como un espacio moderno con capacidad para 2.000 reclusos, que disponían de instalaciones deportivas poco comunes en otras cárceles del país, como piscina, dos pistas de squash, gimnasios y canchas de balonmano, baloncesto y fútbol sala. Hoy, el penal cuenta con poco más de mil celdas repartidas en 14 módulos, cada uno con capacidad para 72 internos. Además, dispone de un módulo de aislamiento reservado a presos considerados peligrosos.
A lo largo de los años, Soto del Real ha sido conocida como una 'cárcel VIP' por el perfil de algunos de sus internos. Por sus módulos han pasado figuras conocidas vinculadas a casos de corrupción o escándalos políticos, entre ellos Víctor de Aldama, Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Sandro Rosell, Luis Bárcenas, Miguel Blesa, Gerardo Díaz Ferrán e Ignacio González. Esta reputación ha convertido a Soto del Real en una de las prisiones más mediáticas de España.