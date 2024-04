¿Sabes que la Feria de Sevilla es como 12 estadios del Santiado Bernabéu?

Una de las cosas que más impactan de la Feria de Sevilla son las dimensiones que tiene el recinto en el que tiene lugar el festejo. Muchas personas que vienen de fuera no son conscientes de esto hasta que no llegan a la ciudad y la ven con sus propios ojos.

Por eso, para que éstos se hicieran una idea el humorista Malacara, especialmente conocido en redes sociales, el año pasado decidió superponer el mapa de la feria con un mapa del parque del Retiro de Madrid a la misma escala. No contentos con la comparativa, sus seguidores le pidieron que hiciera la comparación con el estadio de fútbol Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid. El resultado fue sorprendente: la Feria de Abril es 12 veces el campo de fútbol.

ARGUNAS PERSONAS ME HAN INDICADO QUE SI NO ES EN BERNABEU NO ENTIENDEN LA COMPARATIVAPARA REALISAR ESTA COMPARASION HE HECHO LO INVERSO, INTRODUSIR TANTOS BERNABEUS COMO HAN SIDO POSIBLE EN LA FERIAEL RESURTADO ES EL SIGUIENTE: LA FERIA DE ABRIL CORRESPONDE A 12 BERNABEUS pic.twitter.com/XYrMJFb3LC